James Anderson: "Me gusta el papel de líder"

En la historia del UCAM Murcia han sido muchos los fichajes de renombre: Augustine, Facu Campazzo, Udoka, Booker y un largo etcétera de una lista de talentos que muchos no sabríamos cómo ordenar y en la que James Anderson aparecería de los primeros: “Estoy muy contento de poder estar en Murcia. Me informé de la ciudad y del club con mi agente y otros compañeros. Todo el mundo me dijo cosas maravillosas. Además, yo soy un hombre de familia y me gusta venir a un sitio en el que me sienta en familia. Y este club hasta ahora me lo ha demostrado. Estoy muy a gusto de estar en Murcia”.

Doble campeón de Euroliga y experiencia en la NBA y en algunos de los mejores equipos de Europa. Un lujo para el UCAM Murcia. “Yo quería tener la experiencia de jugar la Liga Endesa. Venir a un club como UCAM Murcia con un rol importante es algo que me motiva y me apasiona. Es un gran reto del que tengo muchas ganas. También sabía que mi familia iba a estar muy contenta y cómoda por venir aquí y así ha sido. Me gusta mi rol, me gusta la ciudad y estoy encantado con el recibimiento”, ha argumentado el alero norteamericano, deseoso por conocer a los aficionados murcianos: “Me han hablado mucho de la afición de Murcia. Me han dicho que son increíbles, que te apoyan de forma incondicional y que te acogen como uno más en la ciudad. Estoy muy contento de estar aquí y tengo muchas ganas de conocerlos”.

Veteranía y talento al servicio de Sito Alonso para reforzar el perímetro del conjunto universitario: “He podido hablar con Sito durante esta pretemporada. No hay un rol fijo. Quiere que demos el máximo de nuestras capacidades. Nos da bastante libertad para desarrollar nuestro juego. Quiere que estemos juntos y vayamos todos a una para conseguir los objetivos”.

Ambición y muchas ganas por pelear por todo en Liga Endesa y Basketball Champions League. “Estoy muy motivado para traer mi experiencia a este equipo con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles. Podemos ganar muchos partidos y creo que vamos a ser un equipo ganador. Estoy preparado para este reto”, ha confirmado James Anderson, un líder ejemplar: “Creo que hay muchos líderes en el vestuario. Yo tengo mucha experiencia, pero no conozco la Liga Endesa. Muchos de mis compañeros me están enseñando cómo funciona la competición y otra gran cantidad de cosas que hasta ahora desconocía. Yo no entro al vestuario como un líder. A mí me gusta liderar desde el ejemplo y la experiencia. Me gusta liderar jugando”.