CB Jairis vuelve al descenso tras perder ante Gran Canaria

El Hozono Global Jairis Alcantarilla fracasó este domingo en su intento de lograr el que hubiera sido su cuarto triunfo consecutivo en casa y cae a zona de descenso en la Liga Femenina Endesa de baloncesto al perder por 63-75 ante el Spar Gran Canaria.



El conjunto entrenado por Eric Surís es ahora el decimoquinto y penúltimo clasificado con seis partidos ganados y 11 perdidos, aunque con los mismos triunfos que los rivales que lograrían la permanencia en la máxima categoría nacional.



El cuadro murciano, con la base internacional brasileña Débora Costa de vuelta en la plantilla tras abandonarla al término de la pasada temporada, tuvo momentos brillantes, pero le faltó consistencia para alcanzar su objetivo.



El encuentro comenzó con las canarias mandando con un demoledor 6-20 de salida. Sin embargo, un 12-0 permitió al cuadro murciano acabar el primer cuarto a solo dos puntos (18-20).



Estirando su espectacular parcial hasta el 19-0, las locales voltearon el marcador (25-20) y no aflojaron en los siguientes minutos para disponer de nueve puntos de renta con el 35-26, que fue un 35-28 al descanso.



El tercer cuarto fue dominado por el Spar Gran Canaria, que logró enjugar la diferencia que había en su contra y cerró ese periodo anotando 27 puntos y con seis de diferencia (49-55).



La tendencia se mantuvo en los diez minutos finales y las de Las Palmas continuaron siendo mejores para imponerse con autoridad por 12 puntos y casi igualando la máxima renta que tuvieron en el arranque.



La brasileña Erika de Souza, con 18 puntos, lideró el ataque del Jairis, seguida por la canadiense Aislinn Konig, con 10.



La bosnia Melisa Brcaninovic obtuvo 7 y Claudia Contell, Belén Arrojo, la portuguesa María Bettencourt y la eslovena Shante Evans, 5 cada una.



La mozambiqueña Tamara Seda llegó a 4, la bahameña Lashann Higgs y Débora Costa a 2 por cabeza y no anotó Marina Lizarazu, mientras que Rebeca Cotano no llegó a saltar a la pista.



Sika Kone, del Spar, fue la mayor anotadora del choque con 24 tantos.



El Jairis afronta su próximo envite el domingo 22 de enero a las siete de la tarde en la pista del Clarinos Tenerife, colista con solo dos partidos ganados.