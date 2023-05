CB Jairis refuerza su juego exterior con Julia Rueda

La base/escolta catalana de 21 años llegó al Barça CBS cuando acababa de cumplir 12 años, dando el salto al primer equipo con sólo 16 años. La exterior ha disputado con la camiseta azulgrana más de 100 partidos ligueros entre Liga Femenina 2, Liga Femenina Challenge y Liga Femenin Endesa. Rueda también ha sido internacional con las categoría inferiores de la Selección Española, coronándose como campeona de Europa en el europeo U20 de Hungría 2022. Por lo tanto, a pesar de su juventud, Júlia ya cuenta con experiencia en el baloncesto de élite.

Eric Surís, primer entrenador del Hozono Global Jairis, ha señalado que «Júlia es una jugadora con proyección, viene con la intención de seguir dando pasos adelante en su formación y, sin duda, nos aportará intensidad y agresividad en el juego».

Júlia nos ha hablado de sus motivos para cambiar de equipo tras media vida en el Barça CBS, afirmando que para ella «era muy bonito el hecho de haber pasado todas las etapas en ese club hasta llegar a la cúspide, y a partir de ahí cerrar el ciclo y aventurarme saliendo de mi zona de confort para desarrollarme como jugadora, mejorar y madurar». Además, «creo que con la edad que tengo es un salto que me tocaba hacer y obviamente la propuesta deportiva de Jairis me ha llamado la atención. He sentido por dentro que era una oportunidad que no tenía que dejar escapar».