CB Jairis quiere comenzar la segunda vuelta ganando el Euskotren

El Hozono Global Jairis Alcantarilla iniciará 2023 y la segunda vuelta en la Liga Femenina Endesa de baloncesto recibiendo este domingo al IDK Euskotren de San Sebastián en el pabellón Fausto Vicent con la intención de prolongar su buena racha en casa.



El encuentro, de la decimosexta jornada del campeonato en la máxima categoría, comenzará a las doce del mediodía y el equipo entrenado por Eric Surís lo afrontará siendo el decimocuarto y antepenúltimo clasificado, apareciendo justo por encima de las dos posiciones de descenso.



Las alcantarilleras presentan un bagaje de cinco victorias y diez derrotas y en su último partido de 2022 cayeron por 78-70 en la cancha del Lointek Gernika Bizkaia el 30 de diciembre.



Previamente, en casa, el cuadro murciano sí fue capaz de vencer al Movistar Estudiantes por 57-53 y al Barça CBS por 82-71, por lo que irá a por la que sería su tercera victoria consecutiva como local.



Enfrente estará el IDK Euskotren, conjunto guipuzcoano que dirige Aranzazu Muguruza y que es undécimo en la tabla con seis partidos ganados y nueve perdidos, por lo que está al alcance de un Jairis que en la primera vuelta cayó en tierras vascas por 11 puntos (84-73).



Este adversario viene de caer eliminado en la fase de grupos de la Eurocopa de clubes y en este mercado de invierno ha fichado a la rumana Claudia Cuic y a la estadounidense Kaela Davis.



Surís, quien podrá contar con todas las jugadoras de su plantilla, no oculta las ganas por volver a jugar y vencer en el Fausto.



"Tenemos muchas ganas de este partido, de volver a jugar en casa contra un rival que está en clara trayectoria ascendente y que viene fuerte y ha reforzado un bloque ya de por sí por sí muy consolidado", comentó el técnico gerundense en la rueda de prensa previa al choque.



"Será un partido muy difícil, exigente y a la vez también atractivo para el espectador, como ya lo fue el último aquí contra el Barça", añadió.



El objetivo es muy claro. "Queremos consolidar esta dinámica de resultados y juego en nuestra pista. La intención es seguir en este punto de crecimiento e ir cogiendo más confianza", aseguró Surís.



"No hay que obsesionarse con abandonar cuanto antes las posiciones de abajo, pues eso sólo nos daría ansiedad, y debemos tener claro que la Liga está tan igualada que para lo bueno y para lo malo con un par de victorias estás un poco más arriba pero no te vas a despegar de los de abajo y al contrario igualmente. La competición va a ser larga y muy competida hasta el final, con lo cual la mejor receta es centrarse ahora mismo en el partido frente al IDK y no pensar en lo que vendrá luego porque eso no te da nada", apostilló el preparador catalán.