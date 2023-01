CB Jairis no puede con Estudiantes(78-61)

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, que la pasada semana salió de la zona de descenso, no pudo darle continuidad a su buen momento al perder por 78-61 en la pista del Movistar Estudiantes, aunque las murcianas continuarán sin aparecer en los puestos de castigo en la Liga Femenina Endesa de baloncesto con su bagaje de siete victorias y 12 derrotas.



El equipo entrenado por Eric Surís trataba de corroborar lo hecho en Tenerife, donde en la jornada anterior se impuso por 80-88 en la prórroga al Clarinos, pero desde se vio superado por un rival directo en la pelea por la permanencia y al que sí fue capaz de vencer en la primera vuelta por 57-53 en el pabellón Fausto Vicent.



Maragiños asistió desde el principio a la superioridad de las colegialas, que cerraron el primer cuarto doblando a su oponente en el marcador (29-14).



En el segundo el Jairis frenó el aluvión de juego de las madrileñas y, al menos, logró llegar al descanso habiendo recortado en un punto su desventaja (46-32).



El cuadro de Alcantarilla siguió con la faena tras el descanso y llegó con opciones al último cuarto (60-50), pero en ese último periodo la superioridad de las de casa volvió a ser manifiesta y el choque quedó resuelto de forma holgada con el 78-61 final.



Por parte de las murcianas la máxima anotadora del choque fue la eslovena Shante Evans, con 16 puntos y 9 aportaron tanto la mozambiqueña Tamara Seda como la bosnia Melisa Brcaninovic. En 8 se quedó la portuguesa María Bettencourt y en 7 Claudia Contell, mientras que Belén Arrojo hizo 6, la canadiense Aislinn Konig 3, la brasileña Débora Costa 2 y la bahameña Lashann Higgs 1. No anotaron Rebeca Cotano y la brasileña Érika de Souza y Marina Lizarazu no llegó a jugar.



En el Movistar Estudiantes Billie Massey, con 20 tantos; y Alexandra Mollenhauer, con 18.



El siguiente compromiso para el Jairis, el correspondiente a la vigésima jornada del campeonato en la máxima categoría del baloncesto nacional en su versión femenina, será el sábado 4 de febrero a las seis de la tarde en el Fausto Vicent frente al Valencia Basket Club.