Ismael Athuman desatasca al Real Murcia frente el Alzira (1-0)

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la situación del keniata Ismael Athuman en el Real Murcia. El mediocentro grana no había debutado desde su llegada a la entidad grana y esta semana se ha conocido su convocatoria con la selección de su país para jugar las eliminatorias previas para el mundial de Qatar. El pasado viernes Mario Simón indicó que hubiera preferido que no estuviera en esta convocatoria ya que habría tenido muchos minutos en el partido de Copa Federación del próximo miércoles frente al Xerez CD. El técnico grana ha decidido, a falta de quince minutos para el final, darle la alternativa como jugador murcianista y, cuando sólo llevaba siete minutos sobre el césped del Enrique Roca Murcia, ha aprovechado una jugada a balón parado para hacer el 1-0 y desatasar a un Real Murcia que no había estado cómo en el terreno de juego.

Athuman ha tenido el debut deseado por cualquier futbolista, llegar y besar el santo para hacer el tanto del triunfo que ha servido para que los granas se colocen con 10 puntos en la clasificación sumando la tercera victoria como local, ante casi 5500 espectadores, y mantenerse en la parte alta de la clasificación doblegando a un Alzira que no lo ha puesto fácil en ningún y que ha maniatado a un Real Murcia que no encontraba el camino del triunfo. La entrada del jugador keniata y la participación en los minutos finales del costa marfileño Boris Kouassi mostrando una fortaleza física que ha incomodado mucho a la zaga visitante forzando una gran cantidad de faltas que han servido para bajar el ritmo del partido cuando era necesario parar el partido en la recta final.

La primera mitad comenzó sin un dominador claro. El Real Murcia se hizo con el control del balón poco a poco, pero le costó generar peligro ante un Alzira bien plantado. El conjunto visitante contó con un remate al larguero en el ecuador del primer tiempo. La ocasión más clara del plantel grana la tuvo Dani García al filo del descanso. El 20 pimentonero cazó un balón muerto dentro del área y su disparo se marchó rozando la escuadra.

El Real Murcia fue el claro dominador de la segunda parte. La primera oportunidad la tuvo Armando en el minuto 66. El capitán grana estuvo a punto de marcar tras enganchar una volea con la zurda desde la frontal del área. El Real Murcia luchó hasta el final y logró el ansiado premio del gol en el minuto 82. Dani García botó un saque de esquina que remató el debutante Ismael Athuman al fondo de la red. Con 1-0 finalizó el choque y el conjunto grana sumó tres puntos más a su casillero.

La próxima cita del Real Murcia será ante el Xerez C.D. en los dieciseisavos de final de Copa RFEF. El choque se disputará este miércoles 6 de octubre a las 20:30 horas en el estadio Enrique Roca de Murcia.