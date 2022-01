Isi Ros: "UCAM Murcia CF es mi casa"

El extremo Isi Ros ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El jugador ha estado arropado por Pedro Reverte, director deportivo del Club; Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Juan Baños, vicepresidente del Club; y Alfonso Sánchez, gerente de Agua de Cantalar que renueva como miembro de nuestro UCAM Business Club para esta temporada 2021/22.

Su presentación ha arrancado con las palabras de nuestro director deportivo, que ha sido el encargado de presentar al futbolista natural de las Torres de Cotillas. "Isi Ros es un jugador de la Región de Murcia, conocido por todos vosotros y que creció con nosotros hasta ser diferencial y dar el salto a Segunda División. Isi es un futbolista que te da mucho rendimiento en el campo y tenemos plena confianza en él. El Club le desea mucha suerte, que le respeten las lesiones y tenga un gran año en su regreso a casa", afirmó Pedro Reverte.

Posteriormente, Isi Ros ha explicado que "tenía varias opciones para jugar en Primera RFEF pero cuando el UCAM Murcia me llamó, no me lo pensé. Aquí estoy en mi casa, me quieren y me siento feliz en este Club"

"Antes era un poco más desordenado, pero al final las circunstancias de la vida y la lesión me han hecho madurar"

El extremo regresa a casa tras salir del UCAM Murcia en la temporada 2018/19. El futbolista ha matizado que "me ha faltado continuidad para demostrar mi mejor nivel. En el Recreativo de Huelva estuve a un gran estado de forma y quiero volver a demostrar ese rendimiento con esta camiseta"

El 22 universitario jugó algunos minutos frente al filial del FC Barcelona, aunque ayer no tuvo la oportunidad de disputar en su regreso al BeSoccer La Condomina. "Estoy totalmente recuperado. Ayer no pude jugar por decisión técnica, pero me encuentro bien físicamente. Aquí hay que ganarse los minutos en una plantilla tan completa e intentar aprovechar las oportunidades para ganarme la confianza del míster".









Rescisión de Santi Jara

Por otra parte el club ha anunciado el acuerdo con el manchego Santi Jara para la rescisión de su compromiso. El centrocampista llegó la pasada temporada a UCAM y recientemente acaba de recuperarse de una lesión.