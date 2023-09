Isi Gómez y Sergio Navarro destacan "el gran proyecto"

El centrocampista Isi Gómez y el delantero Sergio Navarro, ambos futbolistas madrileños, tienen en el Real Murcia, al que llegaron este verano, el reto de dar el salto a LaLiga Hypermotion desde un "gran proyecto", destacaron este jueves en su presentación.



"No hubiese aceptado la oferta de un equipo si no tuviera un gran proyecto y no me generase ilusión. Salió la posibilidad de venir al Murcia y no me lo pensé, pues es un proyecto con ambición y hay un equipo y una afición de otra categoría y nosotros pelearemos por que así sea", manifestó Gómez, de 27 años y que la pasada campaña estuvo en el Deportivo de La Coruña, con el que aspiró a subir a segunda división



Isi Gómez llega del grupo 1 de la tercera categoría nacional para enrolarse en el 2: "Aunque los dos son complicados, a priori el del sur es más fuerte que el del norte por los equipos que hay".



Dejó claro que está "físicamente bien": "Vengo de hacer la pretemporada y de jugar todos los partidos de preparación con el Deportivo".



Navarro, extremo de 22 años cedido por el Leganés, en cuyo filial afrontó la pasada temporada en segunda federación, reconoció que salió a petición propia: "Quiero jugar y tener minutos y percibí que en el primer equipo del Leganés en segunda división iba a tenerlo difícil".



Se define "rápido, habilidoso y dinámico", se sintió atraído por el Murcia y corroboró sus sensaciones al llegar: "Tiene mucha historia y eso gusta. Es el mejor sitio al que venir, pues es un club que tira mucho, de las mejores opciones que te pueden surgir y luego llegas y nada más mirar hacia arriba en el estadio, impresiona lo que ves".



Sobre la dirigida por Gustavo Munúa destacó que es "una plantilla amplia, con mezcla de experiencia y juventud y muchos nuevos", por lo que están "en el período de adaptación".