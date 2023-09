Imanol y Rofino llegan al Murcia en busca de protagonismo

Los jóvenes futbolistas Víctor Rofino e Imanol Alonso, ambos sub 23 fichados por el Real Murcia, dijeron en su presentación que vienen en busca de "protagonismo" y de "ganarse el sitio".



Rofino, central madrileño de 21 años que se formó en las canteras del Real Madrid y el Valladolid y que llega cedido por el club pucelano tras haberlo estado en el Intercity, de Alicante, viene de hacer la pretemporada con el primer equipo blanquivioleta.



"Me vino bien trabajar con el Valladolid y jugar el primer partido con este equipo en segunda división", indicó, al tiempo que reveló lo que le pidió Gustavo Munúa, entrenador del conjunto grana: "Me dijo que sea yo mismo y que su planteamiento es que sea protagonista y fuerte por arriba".

Alonso Jiménez, que cumplirá 22 años el 15 de septiembre, procede del Mallorca y es un pivote defensivo que también puede desenvolverse como central y que la pasada campaña estuvo en el filial balear tras haber militado también en el Hércules y en el Independiente, ambos de Alicante.



"Recibí varias llamadas, pero cuando me llamó el director deportivo, Javier Recio, no me lo pensé", aseguró este otro madrileño, quien aspira a tener un papel importante pese a su juventud.



"Sabía que venía a un equipo con veteranos y experiencia, pero aprenderé de ellos cada día entrenando para ganarme mi sitio y jugar como el mejor", afirmó.