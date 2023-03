Illimane Diop: "En Badalona tenemos que jugar como hicimos en el Palacio"

Ilimane Diop, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, indicó este jueves que ya están "preparados para volver al tren" aludiendo a la vuelta a la competición este domingo en la pista del Joventut de Badalona y remarcó que "lo que queda de temporada es importante tanto en la Liga Endesa como en la Liga de Campeones FIBA y hay que que ir a por ello".



El pívot senegalés aunque nacionalizado español e internacional con la selección del país que lo acogió, se expresó en esos términos a tres días de que el equipo grana dispute su partido en Badalona en la vigésimo primera jornada del campeonato, fijado a las doce y media del mediodía dominical en el Olímpic de Badalona.



Este choque llegará tras el parón liguero motivado por la Copa del Rey y los compromisos internacionales de selecciones y el UCAM CB lo afrontará siendo el decimotercer clasificado con un bagaje de ocho victorias y 12 derrotas, mientras que el Joventut es sexto con un 13-7.

Audio







"Estuvimos varias semanas sin jugar y ya estamos preparados para volver al tren pues para eso hemos trabajado", comentó Diop, quien se refirió a la ausencia de hasta seis de sus compañeros, concentrados con sus respectivas selecciones -los georgianos Rati Andronikashvili y Thad McFadden, el esloveno Urban Klavzar, el montenegrino Nemanja Radovic, el ucraniano Artem Pustovyi y el congoleño Jordan Sakho-.



"Los que estuvieron con sus selecciones llegarán en forma, sanos y con ganas, aunque lo malo es que entrenamos sin ellos durante estos días, pero es algo de lo que no te puedes quejar", indicó Diop.



Este interior de 27 años y 2,10 metros de estatura, que llegó a la capital del Segura el pasado verano procedente del Gran Canaria tras haber estado antes en el Baskonia durante ocho temporadas en la máxima categoría del baloncesto español, sabe lo que les espera en los últimos meses de competición.



"Todo lo que queda de temporada es importante tanto en la Liga Endesa como en la Liga de Campeones FIBA y tenemos que ir a por ello. En la Liga el objetivo es llegar a las eliminatorias por el título y para eso hay que pensar en el siguiente partido, que es el del Joventut y debemos estar mentalmente fuertes en su cancha tras el duelo de la primera vuelta, que fue caliente y ellos aguardarán el del domingo con ganas, igual que nosotros", apuntó refiriéndose al duelo que la Penya perdió por 88-76.



Enfrente volverá a estar el croata Ante Tomic, uno de los mejores pívots de la Liga, y Diop habló igualmente de ello: "Es un pívot de altísimo nivel, pero esto es un juego de cinco contra cinco".



Por otra parte, estar inmerso además en un torneo europeo conlleva un esfuerzo extra que se asume de buen grado.



"A mí me gusta jugar y prefiero dos partidos que uno a la semana y tenemos que asumir lo que hay y manejarlo lo mejor posible y será duro no sólo para nosotros pues hay muchos rivales que están en dos competiciones", reconoció Ilimane, quien promedia 6,7 puntos, 3,5, 0,5 tapones, 0,3 asitencias y 0,3 recuperaciones para 6,7 de valoración en 14 minutos por partido en sus 20 comparecencias en este campeonato.