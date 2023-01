Hozono Global Jairis afronta un compromiso complicado en Magariños

Este fin de semana toca afrontar la 19ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que nos traerá además el segundo partido consecutivo fuera del Fausto Vicent para Hozono Global Jairis. Ya este viernes el club alcantarillero pone rumbo a Madrid, para visitar mañana a Movistar Estudiantes, en el histórico Pabellón Magariños (19:30h., Canal FEB).

Otro duelo trascendental, donde las chicas dirigidas por Eric Surís buscarán un nuevo triunfo a domicilio, tras el logrado el pasado domingo en Tenerife. Tampoco será fácil, ante un equipo que comenzaba el curso además disputando competición europea, concretamente la Eurocup Women, donde caía en primera ronda del Play-Off.

El conjunto comandado por David Gallego ocupa actualmente el 10º lugar en la tabla, con ocho victorias y 10 derrotas, solamente un triunfo por delante de las alcantarilleras, duodécimas con 7-11. Cabe asimismo recordar el precedente de apenas un mes, con la victoria jairista en el Fausto el pasado 18 de diciembre (57-53), lo que conllevaría superar al conjunto madrileño en la clasificación en caso de repetir triunfo mañana.

“Siempre Magariños es una pista difícil, y evidentemente también Estudiantes, un equipo que está a un muy buen nivel. Además, acaban de recuperar a Greter, su otra base, y con ello un perfil que les aporta mayor control de partidos, de balón, más situaciones de pick & roll junto con Laura Méndez”, afirmaba este viernes en rueda de prensa Eric Surís.

“Como siempre digo, debemos fijarnos en nosotras mismas. Parece un tópico, pero es la verdad. Tenemos mucho trabajo que hacer de puertas adentro, y el primero es encontrar la solidez en defensa que tenemos en periodos, pero que no conseguimos tener en 40 minutos de forma regular. Sobre todo mentalmente, debemos no encadenar errores, aunque a lo mejor las sensaciones en algunos momentos no sean las mejores, en ataque o en diferentes situaciones del juego, ahí tienes que ser fuerte mentalmente para afianzarte en el partido desde la defensa, y a partir de ahí crecer y ser regular en el partido. Es una de las cosas que debemos mantener, y que seguramente en el partido de ida conseguimos en gran medida. Hemos de intentar mantener ese nivel”, afirmó el técnico gerundense.