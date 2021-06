Gustavo Aranzana, experiencia para el banquillo del FC Cartagena baloncesto

El FC Cartagena CB ha llegado a un acuerdo con Gustavo Aranzana (Valladolid, 1958) será el técnico del conjunto albinegro en la temporada de su debut en LEB Plata

Se trata de un entrenador de experiencia contrastada, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Aranzana es, con 584 partidos en Liga Endesa, uno de los diez entrenadores con más partidos dirigidos en la máxima categoría del baloncesto español. El técnico pucelano ha entrenado a históricos como el CB León, Fórum de Valladolid o Tenerife. La pasada temporada dirigió al Força Lleida en LEB Oro y llega ahora a Cartagena para afrontar un ilusionante proyecto tras el ascenso a LEB Plata.

En su currículum, que habla por sí solo, también hay que destacar su paso por las distintas selecciones nacionales donde ha sido entrenador ayudante en la Selección Senior Española (participando en Europeos Mundiales y JJOO), seleccionador Español Sub 22 y Sub 23 (participando en Europeos y Mundiales) y seleccionador Español U20 (participando en Europeos). En su andadura con la Selección consiguió la medalla de plata (selección Sub 22 de Estambul en el 96), la medalla de Bronce con la absoluta en Turquía 2001, medalla de Bronce (Sub20) en el Europeo de Riga en2008). Medalla de Bronce (Selección U20-Europeo de Rhodas //Grecia 2009). En los Juego Olímpicos consiguió el Diploma Olímpico con la Selección SENIOR Española ( JJOO Sidney 2000) y el Diploma Olímpico con la Selección SENIOR Española (JJOO Sidney 2000).

Además, el nuevo entrenador de la sección de baloncesto del FC Cartagena fue elegido como Mejor Entrenador de la Liga ACB por la AEEB (92-93) y consiguió dos ascensos a la Liga ACB (Baloncesto León - 89/90 y 2006/07).