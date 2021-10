Giustozzi: "El partido ante Inter llega en buen momento"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, ha dicho este viernes que el de este domingo frente al Movistar Inter, el clásico del fútbol sala español, es "un partido para ver la ambición del equipo y de qué madera está hecho" y que echa en falta "algo de soberbia ante los rivales".

El encuentro, de la cuarta jornada de la Liga de Primera División, comenzará a la una de la tarde en el palacio de los deportes de Murcia en una "semana distinta porque es un partido distinto, un choque de nivel mundial, y aunque, como en los demás, se pongan en juego tres puntos, es especial".

"Todos sentimos que vamos mejorando y creciendo y eso nos da más ánimos para afrontar este partidazo. Por mucho que nos llegue pronto, se verá a qué aspiramos este año y si tengo que elegir un partido y un rival, me quedo con el duelo ante el Inter", ha comentado.

El de Buenos Aires, quien llegó a Murcia hace poco más de tres años tras ser campeón del mundo al frente de la selección de Argentina, cree que tienen "mucho margen de mejora" y el domingo han de jugar el partido que les convenga.

"Tenemos claras sus armas, algunas letales, las de un equipo que para atacar es el mejor de la liga y los dos somos de los más intensos, por lo que espero un encuentro bonito y jugado con intensidad".

"Ellos perdieron al que para mí es el mejor jugador del mundo, Pito, pero llegaron Raúl Gómez y Pol Pacheco y más o menos nos encontraremos al mismo Inter de siempre, con estilo y siendo competitivo", ha añadido.

"Aquí -ha indicado- no estamos en fase de rodaje, sino que hay que ganar, porque además es mi cuarto año en el equipo y tenemos muy claro a lo que tenemos que jugar. No ganar algún título este año me dolería mucho".

Seguirá sin vestirse de corto Fernando Aguilera, lesionado, y se espera la evolución de Matteus Reinaldi y Mati Rosa, salientes de sendas lesiones.

"Fernan podría jugar arriesgando, pero es mejor esperar y a partir de la siguiente jornada ya tendrá minutos. Debemos agregar a este jugador, que es muy importante para nosotros, y también a Matteus y a Mati Rosa e iremos a más a nivel colectivo e individual", ha apuntado el técnico.

En la Copa del Rey debutará jugando en la pista del Noia Portus Apostoli, líder invicto de Segunda División, en una eliminatoria a partido único en tierras gallegas el martes 30 de noviembre o el miércoles 1 de diciembre.

Vídeo





