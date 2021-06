Giustozzi: "Estamos poniendo las bases para un gran futuro"

ElPozo Murcia Costa Cálida ha completado otra temporada sin título, y la sequía en la Líga de la Primera División de fútbol sala se extiende a 11 años pues el último campeonato liguero conquistado por el club grana data del curso 2009/2010 y, a pesar de ello, su entrenador, Diego Giustozzi, tiene la percepción de que están "construyendo algo grande".

El equipo charcutero, después de la derrota encajada anoche por penaltis ante el Viña Albali Valdepeñas en el Palacio de los Deportes de Murcia, acumula una nueva decepción y un fiasco, pues así cabe calificar su eliminación en el tercer partido de los cuartos de final ante un rival frente al que partía como favorito pues no en vano ElPozo había sido primero de la fase regular y su contrincante octavo.

El cuadro charcutero no estará en las semifinales y Giustozzi siente "orgullo e impotencia" a la vez, tal y como ha explicado.

"Después de tantas emociones es difícil hacer valoraciones técnicas y tácticas. Siento tristeza porque estamos acá para ganar y se va el título más importante y no hay que eludir la responsabilidad, aunque me voy con la sensación de orgullo al ver darlo todo a los jugadores y también de impotencia por no haber llegado al 100% sino más bien en una situación precaria", ha indicado el argentino.

Pese a todo, el de Buenos Aires se ha mostrado optimista de cara al futuro: "Tengo mucha esperanza y fe en lo que viene y la percepción de que estamos construyendo algo grande".

La realidad es que lo podía haber sido una semifinal regional entre los dos equipos murcianos que militan en Primera División, ElPozo y el Jimbee Cartagena, será un enfrentamiento entre el Viña Albali y el Levante Unión Deportiva, pues el conjunto valenciano, a su vez, superó en dos encuentros al cartagenero.