Giustozzi: "El equipo asimila muy bien la responsabilidad"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Diego Giustozzi, ha destacado que su equipo "asimila mucho más la responsabilidad para ir a buscar todo lo que la afición se merece" y ha remarcado que "ganar el último partido no te asegura vencer el siguiente" pensando ya en el de este domingo ante el Jaén Paraíso Interior.

El técnico argentino ha comparecido en rueda de prensa a dos días de que su equipo reciba al cuadro andaluz. Ese encuentro, de la quinta jornada de la Liga en la Primera División de fútbol sala, comenzará a las doce del mediodía en el Palacio de los Deportes de Murcia y a ElPozo le llegará en buen momento al permanecer invicto en la competición y tras ganar sus dos últimos compromisos, el del pasado domingo por 2-0 ante el Movistar Inter en el clásico.

"No empezamos mal el año y no perder en esta Liga es difícil y yo le doy valor. El equipo va a más y tiene buenas sensaciones, pero el hecho de ganar el último partido no te asegura vencer el siguiente y tenemos una batalla más en la que debemos que estar metidos", ha dejado claro el de Buenos Aires.

En opinión de Giustozzi la mentalidad del grupo que comanda se está notando con respecto al pasado reciente. "Asimilamos mucho más la responsabilidad para ir a buscar todo lo que la afición se merece y eso antes nos pesaba más y nos bloqueaba. Ante el Inter vi que nos dimos cuenta de que éramos nosotros los que teníamos que vencer después de habérsenos escapado cuatro puntos en las dos primeras jornadas", ha explicado al tiempo que ha subrayado que ve "al público ilusionarse aunque no estemos al 100% todavía".

Los murcianos llevan dos partidos seguidos sin encajar gol, pues antes del 2-0 contra el Inter se impuso por 0-6 en la pista del Manzanares Quesos El Hidalgo.

"No tengo dudas del sistema defensivo y es una de nuestras grandes herramientas, pero eso no sirve sin actitud y compromiso. La táctica la tenemos muy trabajada, aunque haya que mejorarla con los jugadores que han llegado al equipo esta temporada", ha señalado.

Centrado en el choque contra el Jaén ha apuntado que llega al Palacio "un rival súper competitivo" y que "estos partidos son los que más nos gustan".

"El Jaén lleva años haciendo las cosas bien y siempre es candidato a ganar y a luchar por títulos", ha añadido.

Para este choque se recupera Fernando Aguilera , quien ya ha superado la lesión que le ha impedido debutar esta temporada, y Giustozzi tendrá que dejar a un jugador fuera al estar todos los de la plantilla disponibles.