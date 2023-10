Gianni Cassaro: "Confío mucho en esta plantilla"

Gianni Cassaro atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia en la previa de la jornada 7, que enfrentará al Atlético Baleares y al Real Murcia este domingo 8 de octubre a las 12 horas en el estadi balear.

El guardameta pimentonero comenzó la rueda de prensa hablando sobre su primera titularidad en la que dejó la portería a cero: “no fue un día redondo porque aquí lo importante es ganar y más en casa, es evidente que es bueno dejar la portería a cero, pero es mejor conseguir los 3 puntos”.

Preguntado acerca de la competitividad en la portería del Real Murcia: “cuando llegué aquí yo era consciente de que esta plantilla es muy competitiva en todos los aspectos y eso es bueno, luego es el míster el que decide a quién tiene que poner y personalmente yo trabajo para jugar y para ser mejor cada día para estar preparado por si llega la oportunidad”.

Gianni también habló de cómo se enteró de que iba a ser titular y de el porqué no se ve la competitividad de los entrenos en los partidos: “el míster habló conmigo para ver cómo estaba y yo me encontraba bien porque desde que llegué el club me lo ha puesto muy fácil; el grupo es espectacular, se está trabajando muy bien y la diferencia entre los partidos y los entrenos son pequeños detalles”.

El portero hispano-italiano también habló sobre la clasificación y la importancia de salir de la zona de abajo: “la situación no es positiva y cuanto más siga así, más complicada será, pero para salir de aquí solo podemos pensar en el siguiente partido y en cosas que están en nuestra mano como mejorar en los aspectos del juego y ser positivos”.

Preguntado acerca de esta semana en la que habrá 3 partidos en 8 días y la presión que hay: “la presión está, pero esto lo sabíamos desde el principio y estamos preparados para ello; esta es una semana diferente porque vienen 3 partidos, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar en el partido que viene que es el del domingo”.

Gianni Cassaro finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre el Atlético Baleares: “está claro que ellos están en una mala dinámica; pero son un gran club; ellos estarán igual de jodidos que nosotros y eso no quiere decir que vaya a ser un partido fácil, será un partido complicado como lo son todos en esta categoría”.