Fran Serrejón: "La temporada ha sido decepcionante"

La temporada de ElPozo Murcia Costa Cálida ha sido "decepcionante", según ha admitido Fran Serrejón, director general y deportivo del club, que ha caído en cuartos de final de la Liga de la Primera División de fútbol sala después de haber sido primero en la fase regular, y de cara al curso 2021/2022, el dirigente grana ha avanzado que "ya no valen excusas y si no hay resultados tendrán que tomarse las medidas pertinentes". El máximo responsable de la parcela deprotiva ha comparecido este viernes para hacer balance de lo que ha sido una temporada en la que el club, por tercer año consecutivo, ha dejado en blanco su casillero de títulos. También ha aprovechado esta comparecencia para responder a las manifestaciones de Miguelín en las que decía haberse sentido "maltratado" en su salida del club, después de diez temporadas.

"No escondo la decepción, aunque fuimos subcampeones de Europa y también disputamos la final de la Copa del Rey. Agradezco el compromiso de todos los componentes de la plantilla, que se han dejado la vida cuando en noviembre daba nada por ella, pero lo cierto es que al final no cumplimos los objetivos, pues el equipo estaba hecho para llegar más lejos y nos quedamos por el camino".

Serrejón no ha eludido la responsabilidad propia de su cargo. "Soy el que confecciona la plantilla, la cual ha sido capaz de competir, pero sin lograr los objetivos y eso siendo el equipo que menos partidos ha perdido".

"De cara a la próxima campaña ya no valen excusas y si no hay resultados desde el club tendrán que tomar las medidas pertinentes, pues aquí estamos para arreglar las cosas y no para repetir errores", ha dicho al tiempo que ha querido destacar la tarea realizada desde hace tres décadas por parte de la familia Fuertes, propietaria de una entidad histórica.

El ejecutivo del cuadro charcutero también ha dado su opinión con respecto a la polémica suscitada por las declaraciones de jugadores como Miguel Sayago "Miguelín", capitán del equipo y que se ha marchado, y Álex Yepes, quien ya abandonó la entidad el pasado verano.

"Miguelín tiene su opinión, es muy lícita y tengo que respetar todas las opiniones. Le agradecemos estos diez años de compromiso y entrega y su profesionalidad ha sido impecable", ha declarado para a continuación dejar claro que "en absoluto bloqueamos su salida a Palma y, de hecho, le dije que era una muy buena oportunidad para irse y fue él el que decidió no hacerlo".

El ala balear se va con la sensación de que podía haber jugado más. "Para Miguelín serían pocos minutos y para Diego Giustozzi los que se habría ganado en los entrenamientos", ha indicado Serrejón.

Con relación a Álex ha dicho que "es libre de opinar lo que él considere y yo no me voy a poner a contestar lo que diga a través de redes sociales".

Vídeo









Serrejón ha anunciado que "una vez cerrado el capítulo más desagradable como es el de las salidas llegará el momento de anunciar las nuevas incorporaciones".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El director general no ha confirmado ninguno de los fichajes ya cerrados como son los casos del guardameta Molina junto a los brasileños Taynan y Gadeia. Otro de los que llegará al club será el ex jugador Vinicius Teixeira para convertirse en ayudante de Diego Giustozzi y adjunto a la dirección deportiva.