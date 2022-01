Fran García: "Era cuestión de tiempo mejorar nuestro rendimiento"

Fran García atendió a los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento de hoy en las instalaciones de Pinatar Arena en La Torre Golf Resort.

El atacante grana comenzó la comparecencia de prensa hablando sobre las últimas semanas marcadas por los parones de competición: << no es lo ideal tanto parón, pero nos lo hemos tomado positivamente para desconectar y estamos con ganas de volver a jugar y seguir con esta racha positiva >>.

Preguntado acerca de las claves de esta dinámica positiva: << creo que era cuestión de tiempo, el fútbol está marcado por lo psicológico y necesitábamos encadenar esas dos victorias seguidas para que el equipo arrancara a nivel de resultados porque la plantilla trabaja igual que siempre >>.

Fran García finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre sus sensaciones a nivel personal: << me estoy encontrando mejor porque he estado con problemas en el pie y ahora estoy empezando a encontrarme bien y se está notando poco a poco >>. También habló sobre el rival del domingo, el CD Marchamalo: << no te puedes fiar de ningún equipo, en la primera jornada estuvieron bien pese al resultado de 3-2 favorable al Real Murcia y es un equipo que no nos lo va a poner fácil pese a su posición en la tabla >>.