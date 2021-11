Fernando Aguilera: "El FC Barcelona es el rival a batir"

Fernan, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida y uno de sus capitanes, ha dicho este martes que el Barça, su próximo compromiso este sábado a las cuatro de la tarde en casa, es "el rival a batir" en la Primera División de fútbol sala, ante el que tienen una ocasión para "dar un golpe encima de la mesa y mandar ese mensaje a los demás de que queremos ganarlo todo".



El ala granadino, de 26 años y que cumple su décima temporada en el club y la sexta en el primer equipo, ha comentado que enfrente tendrán "a algunos de los mejores jugadores del mundo y será una batalla" para la que necesitan el palacio de los deportes "a tope" en "un año para disfrutar" en el que entre los seguidores y el equipo pueden "conseguir lo máximo".



ElPozo no gana la Liga desde 2010 y en las dos últimas campañas no ha disputado la final.



"Aprendemos de los errores y la presencia de los veteranos que han venido, que siguen teniendo hambre a pesar de haber ganado tanto a lo largo de sus carreras, nos va ayudar, y también la de Vinicius, quien fue uno de los mejores jugadores de la historia y al que tenemos como segundo entrenador", ha manifestado el de Algarinejo, quien valora el hecho de vencer por 2-3 en la cancha del Zaragoza pese a no ser un encuentro brillante grana.



"Nos faltó un poco de juego, pero cuando no se está tan bien, es importante sacar los puntos", ha comentado quien no está "al 100 % todavía", pero con "sensaciones positivas" tras sus molestias.