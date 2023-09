Fer Pina: "Confío mucho en este equipo"

El protagonista de hoy en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina ha sido Fer Pina. Antes del entrenamiento de hoy, el futbolista ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de la actualidad del primer equipo de cara al duelo regional de este domingo, a las 12h, frente al filial del FC Cartagena.

El centrocampista ha valorado que "no hemos empezado como queríamos en este inicio de Liga. El equipo ha hecho una buena pretemporada, pero no empezamos bien Marbella y aparecen dudas que no se habían visto. Tenemos un buen vestuario y toca hacernos fuertes en casa. A todos nos hubiera gustado tener 9 puntos, pero el equipo va de menos a más en busca de su mejor versión".

Sobre el rival de este fin de semana, Fer Pina ha explicado que "va a ser un partido duro ante un filial con gente dinámica. Confío mucho en este equipo en casa. Ante El Palo el equipo no estuvo tan fino como nos hubiera gustado, pero ya se vieron cosas positivas. Así que desde el entrenamiento de hoy ya tenemos que ir a por esos tres puntos para hacer de nuestro estadio un fortín"

"Siempre hay que pedir más. Todos queremos dar nuestra mejor versión cuanto antes"

El equipo universitario se planta en esta nueva jornada de Liga con 4 puntos tras el empate conseguido (1-1) en casa del Orihuela CF. "El míster siempre nos pide que nuestro pico de bajón no nos saque del partido. Es verdad que tenemos que ser más regulares y terminar con nuestra portería a cero. La semana pasada teníamos esa sensación porque sabíamos que íbamos a marcar, pero no conseguimos el objetivo de mantener nuestra meta a cero. Todos tenemos que apretar, pero estamos seguro, que más tarde o temprano, vamos alcanzar los puesto altos de la clasificación", finalizó el madrileño.