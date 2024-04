Fepemur organiza una convivencia previa en el partido ante el Ceuda

El partido que disputará el Real Murcia el domingo en el estadio Nueva Condomina frente a la Agrupación Deportiva Ceuta, clave para los granas en su pelea por acceder a la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion, estará ambientado por la concentración festiva que llevará a cabo la Federación de Peñas Murcianistas.

Ese encuentro, correspondiente a la trigésima cuarta jornada liguera en el grupo 2 de la Primera RFEF, lo afrontará el conjunto dirigido por Pablo Alfaro, siendo séptimo en la tabla con 51 puntos y estando a cinco del Ceuta, que es precisamente el que marca la línea de la promoción al ser quinto. Así pues, ganar se antoja fundamental para mantener las opciones de alcanzar esa posición para los granas que, con el apoyo de su público, tratarán de alargar su racha de seis jornadas sin perder -cuatro victorias y dos empates- y sin encajar un gol.

Coincidiendo con ese compromiso, la Fepemur comenzará a celebrar su vigésimo aniversario y, como primer acto del programa, plantea una jornada de convivencia murcianista con comida, bebida, música, sorteos y sorpresas para todos los aficionados, sean o no peñistas.

La misma arrancará a las doce y media del mediodía en la explanada del estadio Enrique Roca y precederá a un choque tan importante.

El precio para los peñistas es de tres euros si la reserva se hace de forma anticipada y de seis para los que no pertenezcan a ninguna peña adscrita a la Fepemur. Si la compra se realiza el mismo domingo, la tarifa sube a seis euros también para los peñistas. El ticket incluye comida y bebida.









Entradas adicionales para los abonados

Por su parte, el Real Murcia pone a disposición de cada uno de sus más de 11.000 abonados dos entradas para acompañantes por el precio de diez euros en cualquier zona del estadio y hasta final de existencias.

Además, cada abonado podrá hacer uso de dicha promoción todas las veces que quiera teniendo siempre en cuenta que el paquete es indivisible y se tendrán que retirar dos entradas para hacer uso de él.

Las localidades están a la venta online en https://realmurcia.compralaentrada.com y también en las dos tiendas oficiales del Murcia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El horario en el establecimiento del estadio será de lunes a viernes de diez de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a ocho en sesión vespertina, el sábado de diez a una y media y el domingo en ese horario y también de tres y media y hasta las cinco de la tarde.

En la tienda del centro de la ciudad, ubicada en la plaza Fuensanta, el horario será el mismo, excepto el sábado, de diez a una y media y de tres y media a cinco, mientras que el lunes el local estará cerrado.