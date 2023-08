Felipe Moreno mantiene su primera reunión con José Ballesta

El Ayuntamiento de Murcia recibió este miércoles, 9 de agosto, al Real Murcia C.F. en un encuentro entre el alcalde de la capital, José Ballesta y Felipe Moreno, consejero delegado de la entidad grana.

Por parte de la entidad grana también estuvieron presentes el consejero, Juanjo Fernández, y el gerente José Manuel Sánchez, mientras que por parte de la institución murciana los acompañaron la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, el concejal de deportes, Miguel Ángel Noguera Gómez, y el alcalde pedáneo de Churra, José Antonio Cuevas Baquero.

La reunión sirvió como primera toma de contacto, tal y como explicaba Felipe Moreno al término de la misma: “"Fue para conocernos y a la vez para ir marcando algunos objetivos. No entramos en profundidad, pero desde el ayuntamiento nos mostraron su intención de colaborar con el club. Desde el Real Murcia queremos agradecerle su acogida y estamos seguros de que juntos marcaremos unas líneas de colaboración que nos harán crecer en todos los ámbitos", comentó el empresario cordobés desde hace seis meses principal dirigente de la centenaria entidad.



"El alcalde me reconoció que le gusta más el baloncesto, pero con el fútbol también va a disfrutar y ya me ha dicho que irá al primer partido de la temporada en el estadio Enrique Roca", apuntó antes de mostrarse "feliz" con la plantilla que se está confeccionando y con la que encarar el reto de llegar a segunda división desde el grupo 2 de primera federación.