Felipe Moreno llega para "pensar en grande"

Felipe Moreno, quien el 8 de marzo se convertirá en el máximo accionista del Real Murcia, con un 55 %, dijo este miércoles que llega para "profesionalizar el club lo máximo posible y que piense mucho más grande de lo que lo hace hoy", y aseguró que en los últimos meses pagó un millón de euros a la Seguridad Social y medio a Hacienda y que el dinero que se abonará a Mauricio García de la Vega para que retire los recursos judiciales contra la institución saldrá de su bolsillo y, por lo tanto, "no será deuda para la entidad".



En esos términos se expresó el empresario cordobés, que pasará a ser el hombre fuerte del club tras el refrendo de la junta general de accionistas a celebrar el miércoles 8 de marzo en el estadio Enrique Roca.



Será así una vez que aporte cinco millones a partir de esa fecha y se haya comprometido a poner otros cinco antes de finales de noviembre.



Una semana antes de la referida junta, Moreno compareció en rueda de prensa junto a Agustín Ramos después de que ambos terminaran de acordar ayer el traspaso de poderes, aunque Ramos seguirá ejerciendo como presidente.



Moreno será el consejero delegado y en la directiva también estarán Antonio Pedreño, María del Mar Carrillo, Juanjo Fernández y José Miguel Almagro.



El abaranero le dio la bienvenida a Moreno con un abrazo y acto seguido tuvo palabras cariñosas para el que tendrá el mayor paquete accionarial en la sociedad anónima que es el Murcia. También elogió a quienes le acompañaron durante los últimos tiempos.



"Doy las gracias a todo el equipo y a los consejeros, estoy contentísimo con ellos y son gente muy sana y que quiere al Real Murcia", manifestó Ramos.



Ya centrado en lo que viene señaló que irán a una. "Tenemos que ayudarnos de principio a fin y somos un equipo. Institucionalmente yo tengo claro lo que debo hacer acompañado por quienes estén a mi lado y estaré con Felipe en todo lo que haga falta pues los egos quedaron atrás y ahora se trata de tomar decisiones y hacer cosas por el Real Murcia", manifestó aludiendo a las diferencias que hubo en el pasado y que llevaron a romper un acuerdo que parecía inminente tres meses atrás.



"Faltó un poco de comunicación pero teníamos ganas de solucionarlo", añadió.



Ramos también dijo que tenía un acuerdo con Enrique Roca, el empresario que da nombre al estadio, y con el que habló para informarle de los últimos movimientos.



"Teníamos un acuerdo con Enrique para seguir adelante y él accedió a que su posición pase a un segundo término tras recibir el dinero que puso y pondrá su granito de arena estando de acuerdo para que esto se haga así", explicó al respecto.



Por su parte, Felipe Moreno, quien corroboró "al 100%" lo dicho por Agustín, comenzó su discurso con muestras de agradecimiento.



"Quiero agradecerle a la prensa el respeto y cuando la gente viene de frente todo es mucho más fácil. También quiero darle las gracias a cualquier persona que ayudó al Murcia a lo largo de su historia y sobre todo en los últimos años convulsos y que posibilitaron que hoy estemos aquí y que el club siga vivo", indicó.



Con relación a lo que espera se mostró claro. "Vengo para profesionalizar el club lo máximo posible y que piense mucho más en grande lo que lo hace hoy y mejorar día a día. Si las bases están bien sentadas todo lo demás es más fácil", declaró.



Sobre los cometidos de cada cual expuso lo que ya se sabía: "Agustín lleva las relaciones institucionales muy bien y yo haré más trabajo de campo, pero nunca seré presidente y, como mucho, puedo llegar a consejero delegado. Agustín será el presidente mientras él quiera y tenga fuerzas".



Además, hizo referencia al problema que representa el mexicano Mauricio García de la Vega, quien demandó al club por considerarse el dueño legítimo del Murcia y la Justicia le dio la razón.



"Una vez que la junta de accionistas apruebe mi entrada y ojalá sea de forma mayoritaria llamaré a García de la Vega y se quitarán los recursos, los de Mauricio contra el club y los del club contra Mauricio. Hay que darle final a esta historia lo antes posible y espero que sea de aquí a de mayo", apuntó al tiempo que remarcó que "el dinero que se le abonará a Mauricio no se incluye en los diez millones que saldrán de mi bolsillo y nunca será deuda para el Real Murcia".



"Todo el dinero que entre en el club será para reducir la deuda no para aumentarla y para atrás ya no voy ni para tomar impulso", comentó también el andaluz revelando las aportaciones hechas a la Administración durante los últimos meses. "Se pagaron un millón de euros a la Seguridad Social y medio a Hacienda más lo que va embargado, pues no para de embargar. Añadiremos algo más de dinero y cerraremos un acuerdo para que no nos embarguen", dijo.





Además, indicó que "los préstamos que se iban a convertir no se convertirán y establecemos un calendario de pagos a quienes ya aportaron capital, algo que haremos durante esta temporada, la próxima y parte de la 2024/2025".



Felipe Moreno también hizo referencia al plan de construir una Ciudad Deportiva "porque el equipo debe tener su centro de entrenamiento, eso es sagrado, y la idea es tener al menos ocho campos -seis de césped artificial y dos de natural- para que las bases tengan calidad para entrenar y jugar y una grada de entre 3.000 y 4.000 asientos para los encuentros".