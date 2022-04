Farrando: "No podemos pensar más allá de partido en Algeciras"

Farrando Stiepovich ha sido el protagonista en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El equipo ya prepara su próximo compromiso liguero frente al Algeciras a domicilio. "Estamos en un momento en el que necesitamos sumar de tres en tres. Estamos entrenando con ilusión, que no es fácil cuando te encuentras en esta situación. La actitud de todos los jugadores está siendo muy buena y no miramos más allá de este fin de semana. Tenemos una tarea complicada, pero no imposible. Tenemos ganas de cumplir este reto de salvar la categoría".

"El míster nos remarca que nos tenemos que centrar únicamente en el día a día. Ese es el camino que nos va ayudar a llegar a conseguir el objetivo"

El UCAM Murcia suma tres jornadas sin perder (una victoria y dos empates) en Liga y dejando buenas sensaciones sobre el terreno de juego. "El equipo ha sido superior en muchos partidos y ahora arrastramos una buena dinámica. Ante el Nástic fuimos mejores, generando muchas ocasiones pero una acción desafortunada el rival se puso por delante. Lo positivo es que el equipo reaccionó rápido, empató y hasta generó para ganar. Tenemos que quedarnos con los positivo y mejorar de los errores", explicó Farrando.

Este domingo, el conjunto de José Manuel Aira se medirá al Algeciras en el Nuevo Mirador. Sobre el rival, el central ha remarcado que "es un equipazo. En su casa son más fuertes. Ellos están arriba y nosotros, aunque estemos en esa situación, tenemos un gran equipo. Va a ser un partido disputado, en el que tendremos que usar nuestras armas para minimizar daños y aprovechar las ocasiones que tengamos para sumar los tres puntos".

¿Cómo se le puede ganar al Algeciras? "Dándolo todo en el campo. Da igual al equipo que te enfrentes en esta categoría, cualquiera te puede ganar. Se está demostrando que es una categoría muy complicada y tenemos que afrontar con ganas este nuevo encuentro liguero", finalizó.