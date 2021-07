Farrando: "No me lo pensé cuando llego la oferta de UCAM Murcia CF"

El primer fichaje del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol de cara la temporada 2021/22, Manu Farrando, ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El futbolista ha estado arropado por el director deportivo del Club, Pedro Reverte; Pablo Rosique, director General de Deporte de la UCAM; y Ginés Heredia, consejero delegado del Grupo Salcillo Global, que integra a la empresa Alterna Tecnologías que se une este año a nuestro UCAM Business Club.

El primero en tomar la palabra ante los medios de comunicación ha sido Pedro Reverte. "Farrando es un futbolista con experiencia en 2ª División B y que ha dado un gran nivel en los clubes que ha estado. Se trata de un jugador polivalente, comprometido y que nos puede ayudar mucho en esta temporada. Agradezco su predisposición y espero que tenga mucha suerte en esta nueva etapa aquí", afirmó nuestro director deportivo.

Posteriormente, Manu Farrando ha comenzado su intervención dando un mensaje de bienvenida: "Estoy muy contento de poder estar en este Club y quiero agradecer al Presidente la oportunidad que sé me ha dado este año de poder defender esta camiseta. Ojalá que sea una gran temporada".

El defensa, que procede del Córdoba, ha explicado que "mucha gente me había hablado muy bien del UCAM Murcia y no me lo pensé. Fue muy fácil llegar a un acuerdo entre las dos partes y es una gran oportunidad para seguir creciendo profesionalmente en esta nueva categoría. Llegó con la ilusión de aportar lo máximo, a ganarme el puesto y conseguir grandes objetivos a base de humildad y trabajo".

Sobre su posición en el campo, el nuevo futbolista universitario ha remarcado que "me siento más cómodo de central, pero la temporada pasado jugué casi toda la campaña de lateral. Yo estoy a disposición del míster. Me gusta que se mantenga la base del año pasado. Toca adaptarse y pelear, en una competición sana, por sumar minutos cada fin de semana".