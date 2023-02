Eva Navarro vuelve a la selección para la Copa de las Naciones

Los tres goles y el buen estado de forma que Eva Navarro ha demostrado desde que debutó con el Atlético de Madrid han sido más que suficientes para que el seleccionador nacional, Jorge Vilda vuelva a convocarla con la selección nacional.

La yeclana disputará la Copa de Naciones, un torneo amistoso que se disputará en Australia entre el 16 y el 22 de febrero.

Antes de las lesiones que ha sufrido la jugadora murciana, Eva Navarro disputó tres partidos con el combinado nacional. Sin embargo, esta convocatoria sigue envuelta en polémica, pues el seleccionador sigue sin convocar a ninguna de las 15 futbolistas que renunciaron a la selección española mientras Jorge Vilda siguiera estando al frente.

"Si mañana fuera el Mundial estas serían las 25 convocadas"

Jorge Vilda, técnico de la selección española femenina de fútbol, afirmó este lunes que "si mañana fuese el Mundial", la lista la formarían las 25 jugadoras que ha convocado para la Copa de las Naciones y justificó que, para ganar un gran torneo, "igual no es lo mejor ir con las que mejor juegan, sino ir con otras de otras características".

Vilda anunció hoy la lista de convocadas para la Copa de las Naciones con la principal novedad de la vuelta al equipo de la delantera del Pachuca mexicano Jenni Hermoso, máxima goleadora histórica que se perdió las dos últimas citas, y la ausencia, de nuevo, de las 15 internacionales que renunciaron en septiembre a la selección.

"Lo primero es la ilusión, jugadoras que transmiten pasión. No se ha dado todo el valor que merece a lo que han hecho en las dos últimas concentraciones. Se han ganado el puesto, en cada entrenamiento luchan por estar en el once. Tenemos nuevas jugadoras, nuevos registros. Tenemos nuestra esencia como estilo que sirvió para que en el pasado nos ganásemos el respeto, esa esencia no va a cambiar", dijo al explicar por qué ha elegido a estas jugadoras.

"Pero tenemos jugadoras que nos permiten ser más peligrosas al contragolpe, atacar rápido, plantear los partidos con diferentes tipos de defensa y ataque. Para ganar un gran torneo o hacer muy buenos resultados, igual no es lo mejor ir con las que mejor juegan sino ir con otras de otras características y otros parámetros que estamos entrenando y ahora sí tenemos", añadió.

En esa línea, apuntó: "Nos tenemos que centrar en nuestro equipo, es una nueva selección. Estamos centrados en el juego, ahora tenemos futbolistas de otras características que nos pueden llevar a otros registros y estamos súper motivados. Están como esponjas, súper receptivas. Estamos disfrutando de nuestra selección e intentando hacerlo lo mejor posible. Si mañana fuese el Mundial la lista la formarían estas 25 jugadoras".

Pese a ello no le cierra las puertas de cara al Mundial a nadie, ni siquiera a las jugadoras que mostraron su disconformidad con la situación actual del equipo nacional y que no han sido llamadas: "Con las convocatorias demostramos que estamos muy pendientes de lo que sucede. Intentamos ser lo más justos posibles para construir la mejor selección, a día de hoy serían estas 25 futbolistas".

"Pero en abril han podido cambiar las cosas, queremos que las jugadoras nos lo pongan lo más difícil posible. Los años de Mundial son especiales y hay jugadoras que se ven con posibilidades. Quince días antes de las convocatorias mandamos una pre-lista y a veces nos movemos en torno a 45-50 jugadoras con opciones reales. Queremos que nos lo pongan difícil. Estamos muy pendientes de todo lo que pasa en cada partido", declaró.

Vilda opinó que solucionar el conflicto con las disconformes no depende de él y que el propio técnico y la federación están "abiertos al diálogo": "Las cosas que no puedo controlar, no me preocupan. Me preocupo de lo que controlo, de convocar a las mejores, de hacer mi equipo y de tirar para adelante".

"No quiero dar motivos a que haya más especulaciones, no nos interesa como equipo. Conversaciones privadas no tengo que desvelarlas. Son cinco meses hablando de lo mismo y por nuestra parte está todo dicho", manifestó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Asimismo quiso dejar claro que son ambiciosas de cara al Mundial, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda, del 20 de julio al 20 de agosto: "Tenemos la máxima ambición como siempre, pero somos conscientes de qué tenemos ente manos. También de que lo que tenemos por delante es súper ilusionante, tenemos muchas ganas de hacer historia en este Mundial. Tenemos la máxima ambición pero también humildad".

"Lo digo porque cuando se va a un Mundial con las mejores del mundo cada victoria cuesta muchísimo. Digo que cada victoria en un Mundial es una conquista por lo que cuesta, no digo que ese sea nuestro objetivo en el Mundial. Luego está el factor presión, el factor emocional, que es muy importante", expresó.

Por otro lado, razonó los motivos para ir a disputar a Australia la Copa de Naciones: "Pensamos que es lo mejor y así se lo transmitimos a la federación. Esto nace en octubre cuando vivimos el jet-lag y el acondicionamiento, no quería que las jugadoras lo viviesen justo antes de empezar el Mundial. Los rivales me parecen súper adecuados".

El torneo tendrá lugar entre los próximos días 13 y 22 de febrero y en él, las españolas se medirán a Jamaica el jueves 16 en el Industree Group Stadium de Gosford a las 16:30 hora local, a las anfitrionas en el Commbank Stadium de Sídney el domingo 19 de febrero a las 18:00 hora local y a República Checa en el McDonald Jones Stadium de Newcastle el 22 de febrero a las 15:00 hora local.

"Tenemos a Jamaica, que puede coincidir con lo que nos va a ofrecer Zambia en la fase de grupos. Jugadoras fuertes, con una jugadora determinante arriba. Una Australia con todas las futbolistas, del máximo nivel. Es una de las selecciones más potentes y prepara su Mundial. Y República Checa es súper competitiva, viene de empatar con Inglaterra y tendrá su semejanza con Costa Rica. Es la mejor preparación y por eso lo hemos elegido", analizó.

El entrenador agradeció viajar en las mismas condiciones que la selección masculina y el apoyo de la federación, ya que "si este torneo fuese en Marte o en Júpiter iríamos en cohete al torneo". Además mostró su pésame a la familia de Estrella Martín, jugadora cadete del Sporting de Huelva que falleció el pasado 25 de enero, y defendió la labor que él y su cuerpo técnico realizan.

"No voy a sacar números. Es una evidencia lo que se ha conseguido, dónde se cogió esta selección y el momento en el que está ahora. En la historia del fútbol femenino españa ha disputado dos Mundiales, este va a ser el tercero. Y Eurocopas no muchas más. En la última no fuimos peores que nadie y los datos dicen que fuimos mejores que Inglaterra, que luego fue campeón", comentó.