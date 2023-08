Eva Navarro: "Estoy orgullosa de representar valores del deporte y la mujer"

Eva Navarro García, joven futbolista yeclana que se proclamó campeona del mundo con la selección española femenina el pasado día 22 de agosto en Sidney, recibirá la Medalla de Oro de la Región de Murcia, máxima distinción que concede la Comunidad Autónoma y que se le impondrá el próximo 9 de junio y, tras conocer la noticia, se mostró orgullosa de "representar los valores del deporte y de la mujer de la mejor manera posible".



El presidente en funciones del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien recibió a la deportista en el Palacio de San Esteban, le comunicó que será obsequiada con el referido galardón.



"Nadie se lo merece más que tú, alguien de nuestra tierra que lideró el mundo del deporte y del fútbol en particular y una de las mejores embajadoras de Murcia, por lo que te doy la enhorabuena y las gracias", le dijo.



"Hay muchos murcianos y muchas murcianas que ven en ti un espejo en el que mirarse y encarnas la identidad de la Región. Estamos orgullosos de los valores que representas y que también representa la selección española femenina como el respeto, el trabajo, la solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo constante por superarse", comentó López Miras, quien se refirió, aunque sin citar nombres, a la polémica protagonizada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.



"La selección femenina representa el valor de la igualdad desde el respeto entre hombres y mujeres que formamos la sociedad y que no vamos a permitir que ciertos comportamientos empañen una celebración histórica y ganada por méritos propios pues es un hito", declaró también López Miras.



Eva Navarro, jugadora de 22 años que milita en el Atlético de Madrid, agradeció esas palabras.



"Es un orgullo representar a la Región allá donde voy y aprovecho para agradecer al apoyo sentido de todos los murcianos tanto en los buenos momentos como en los malos y yo seguiré trabajando para dejar a Murcia siempre donde merece y representando los valores del deporte y de la mujer de la mejor manera posible", manifestó la futbolista de Yecla, quien resaltó las señales de respaldo recibidas tras conquistar el título mundial: "Mi familia me contó el apoyo que recibía desde aquí y yo también lo percibí con mensajes al móvil. Luego, al llegar a Madrid, vi la forma en la que nos apoyó la afición".



Además, tuvo un mensaje de ánimo "a los jóvenes y en especial a las niñas para que no dejen de esforzarse y luchen por sus sueños pues estos llegan".



"Yo soñé con llegar hasta aquí y lo pude cumplir", ejemplificó.



Pasando de puntillas por la polémica federativa, dijo que "lo más importante es que somos campeonas del mundo y es lo que más se tiene que ver", al tiempo que aludió a Jennifer Hermoso, a quien Rubiales besó en la boca en la celebración del éxito conseguido. "Jenni es una amiga a la que apoyé siempre", apuntó Eva.



Consultado por una posible dimisión de Jorge Vilda como seleccionador no se mojó: "Estoy feliz, que es lo importante y lo que ahora necesito, y no hablaré de lo demás".



Con respecto a próximos objetivos dijo que espera "volver con la selección en la Liga de Naciones y contribuir a lograr la clasificación para los Juegos y así poder optar a una medalla olímpica, que sería hacer más historia todavía".