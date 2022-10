Este Real Murcia no carbura

El Real Murcia entra en crisis. El conjunto grana no carbura y vuelve a dar muchas señales de debilidad ante el Real Unión de Irún en un partido en el que los granas tuvieron un dominio abrumador ante un rival que acabó jugó en inferioridad durante los últimos 25 minutos pero que pudo llevarse la victoria después de dos lanzamientos al palo, uno en la última jugada del partido. A todo hay que sumar que la afición, poco más de ocho mil aficionados que prefirieron acudir a Nueva Codomina y no quedarse en casa para ver 'El Clásico', por primera vez en la temporada mostraron su malestar. Visto lo sucedido en el terreno de juego se puede decir que los palos salvaron a Mario Simón de ser destituido. El futuro del técnico es cada vez más negro ya que los apoyos son cada vez menores.

El técnico, cada vez más nervioso y con más dudas, ha vuelto a revolucionar al equipo dando entrada en el terreno de juego de salida a Miguel Serna, Javi Rueda, Iván Casado, Zeidane Inoussa y MIku, Los continúos cambios de once son un claro síntoma de las dudas que tiene el técnico y que, a buen seguro, las transmite a su plantilla. En el seno de la entidad se piensa que el entrenador, con todos esto movimientos en la alineación, busca una forma de tener contento a todo el plantel.





Desde el principio el Real Murcia tomó el mando del partido ante un rival que le esperaba atrás con la intención de sorprenderle al contragolpe. El equipo grana puso cerco a la portería de Irazusta, muy acertado durante toda la tarde, aunque no creó excesivas ocasiones de gol, El cuadro inrundarra tenía muy claro desde el principio que debía maniatar al rival e intentar sorprenderle al contragolpe.

Las únicas opciones de peligro del Real Murcia venía de la mano de un omnipresente Pedro León que volvía tomar las riendas de su equipo, también brilló la figura de Dani Vega. En el centro del campo la dupla Aguza, Ale Galindo apenas entró en juego. Por las bandas Javi Rueda e Inoussa lo intentaban mientras que Miku estaba prácticamente desaparecido ya que no le llegaban balones. Al descanso se llegó con el 0-0 aunque los visitantes tuvieron sus opciones con un lanzamiento al palo que pudo sorprender a Miguel Serna. La nota más negativa fue la lesión de Javi Rueda que tuvo que abandonar terreno de juego con cara de mucha preocupación.

A la vuelta del vestuario los visitantes, tras los cambios realizados por su entrenador, dieron un paso adelante para buscar la victoria ante los nervios que comenzaban a aparecer en los granas. El control del juego comenzó a estar más repartido hasta que en el minuto 67 de juego Chema Núñez vio la segunda cartulina amarilla y tuvo que coger el camino de los vestuarios. A partir de este momento el Real Murcia puso cerco a la portería visitante, con más corazón que cabeza, sólo un disparo lejando de Julio Gracia obligó a Irazusta a intervenir para evitar el 1-0.

Mario Simón, tarde como casi siempre, decidió dar entrada a jugadores como Arnau Ortíz, Loren Burón o Pablo Ganet. El equipo comenzó a carburar pero no encontraba el camino de la portería. Un querer y no poder que acabó con un 0-0 y gracias ya que en la última acción del partido el Real Unión pudo llevarse el triunfo tras un lanzamiento al palo. El público mostró su descontento y el crédito de Mario Simón, que no es capaz de sacar rendimiento a la plantilla, comienza a acabarse. La duda es si estará el próximo domingo frente al Bilbao Athlétic.