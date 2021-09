Érika de Souza: "Hozono Global Jairis es un gran reto"

Érika de Souza, pívot brasileña de 39 años y considerada una leyenda del baloncesto mundial, ha llegado a Alcantarilla fichada por el Hozono Global Jairis para asumir "un bonito reto" en la Liga Femenina Challenge, que es la segunda categoría nacional, "cuando quería dejarlo y tener hijos", según ha dicho en su presentación.

De Souza, quien a lo largo de su dilatada carrera ha sido campeona de la campeona de la WNBA estadounidense con Los Ángeles Sparks y de la Euroliga con Perfumerías Avenida Salamanca y ha participado en tres Juegos Olímpicos con Brasil, ha dado marcha atrás en su intención de colgar las zapatillas y este miércoles ha estado en el pabellón Fausto Vicent, que ha sido el escenario en el que se ha llevado a cabo un acto que ha contado con la presencia del presidente del club, Salvador Costa; el presidente de la firma Hozono Global, Manuel Martínez; y el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, quienes le han dado la bienvenida y han destacado su figura.

"Es un motivo de orgullo contar con una jugadora del nivel de Érika de Souza y con ella damos un paso más en este proyecto tan ilusionante. Llega de ganar la Liga en Brasil y su palmarés no lo vamos a descubrir ahora. Podríamos mencionar muchos títulos y también cualidades, sobre todo ese gran poder reboteador y dominio de la pintura. Además, el tiempo que lleva en Alcantarilla se ha metido a la gente en el bolsillo por su amabilidad y cercanía y ha demostrado que es una líder que ayudará a progresar a nuestras jugadoras jóvenes", ha declarado Costa.

Seguidamente la jugadora ha agradecido al club y a Hozono Global "la confianza que han puesto en mí para este proyecto" y se ha mostrado "muy ilusionada y con muchas ganas de ayudar al equipo".

"Invito a todo el mundo a que venga al pabellón, creo mucho en la gente de la grada y me encanta que la afición sea la sexta jugadora. Estoy deseando traer la primera victoria a casa", ha añadido.

Nacida en Río de Janeiro el 9 de marzo de 1982 y de 1,97 metros de estatura, De Souza es la máxima reboteadora histórica de la Liga en España y aparece entre las cinco máximas anotadoras de la competición. Actualmente, cerca de los 40 ha decidido prorrogar su carrera.

"Reconozco que yo ya no quería jugar, me casé y pensaba en tener hijos, pero me llamó el Hozono Global Jairis, me planteó un reto bonito y no quería dejar de jugar si aún tenía un desafío por delante. Voy a ayudar a mis compañeras para tratar de subir de categoría", ha explicado al justificar su decisión de seguir.

La jugadora, que trabaja para ponerse en forma de cara al inicio de la competición, ha destacado del club alcantarillero que es "una familia" y le ha dado importancia a ese hecho.

"Aquí están volcados con el baloncesto. Mis compañeras también me incentivaron a estar aquí y me aportaron energía y confianza. Yo soy la mayor del equipo, pero es un papel que en Brasil ya ejercí y procuro dar tranquilidad a mis compañeras en momentos de tensión. Cuando era joven me fijaba en las mayores, aprendí de ellas para aplicarlo ahora con las compañeras", ha manifestado alguien que fue olímpica en Atenas 2004, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 y que en España ha ganado ocho títulos ligueros y ocho de la Copa de la Reina.