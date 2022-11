Eric Surís sustituye a Lucas Fernández en el banquillo de Hozono Global Jairis

El Hozono Global Jairis Alcantarilla, equipo de la Liga Femenina Endesa de baloncesto, ha destituido por sorpresa a Lucas Fernández, el técnico con el que logró el histórico ascenso a la máxima categoría nacional y cuyo sitio ya ha sido ocupado por Eric Surís, un fichaje que ha anunciado este lunes la entidad que preside Salvador Costa.



Lucas Fernández, de 44 años y natural de la localidad ciudarrealeña de Calzada de Calatrava, llegó al club el pasado mes de febrero para sustituir a Víctor Verdú, quien dejó el banquillo aquejado de un problema ocular que requería reposo.



Ahora, nueve meses después, abandona el cargo dejando al conjunto murciano en la décima posición de 16 competidores, con un bagaje de tres victorias y cuatro derrotas y habiendo ganado este domingo por 72-63 al Club Deportivo Clarinos de Tenerife.



Los motivos, aunque resulte difícil de comprender, son deportivos y es que en el club no estaban satisfechos con el nivel de juego que estaba mostrando el equipo a pesar de que, siendo debutante en la Liga Femenina Endesa, estuviera en mitad de tabla.



La decisión adoptada por la junta directiva y la dirección deportiva del club ha sido hecha pública a través de una nota de prensa, en la que se expresa "el agradecimiento a quien fue uno de los principales artífices del ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional".



Además, se apunta que el manchego "deja huella en Alcantarilla no sólo a nivel profesional sino también como una fantástica persona, siempre con un trato impecable hacia cada uno de los estamentos del club".



En el comunicado se expresa que el Jairis siempre será "la casa" de Lucas Fernández, quien ya no la habita y el nuevo inquilino es Eric Surís Solà.



El técnico gerundense, de 40 años, dirigió durante cinco temporadas al Uni Girona, al que hizo campeón de Liga en el curso 2018/2019, en el que además se hizo con la Supercopa de España y llegó a las semifinales de la Eurocopa femenina.



Además, con él la entidad catalana obtuvo dos subcampeonatos de la Copa de la Reina y dos en la Liga Femenina Endesa.



Durante la pasada temporada Surís firmaba por el Nadeja Orenburg, equipo ruso al que finalmente no pudo dirigir por motivos familiares. Además, es actualmente el seleccionador de la selección española femenina sub-23, que es el paso previo a la absoluta.



Con el Jairis debutará el sábado a las seis de la tarde en el pabellón Fausto Vicent ante el Perfumerías Avenida de Salamanca, que es el vigente campeón.