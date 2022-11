Eric Surís asume el reto de Hozono Global Jairis

Eric Surís ha resaltado este martes en su presentación como nuevo entrenador del Hozono Global Jairis Alcantarilla, de la Liga Femenina Endesa de baloncesto, "el proyecto potente y ambicioso" del debutante en la máxima categoría, al que llega "hacerlo crecer y mejorarlo en todos los sentidos y disfrutar de ello".



El técnico gerundense, de 40 años, que ha dirigido durante cinco temporadas al Uni Girona, al que hizo campeón liguero y de la Supercopa, y es el actual seleccionador español sub 23, cubre la vacante de Lucas Fernández, sorprendentemente destituido, pues el de Ciudad Real logró el histórico ascenso desde la Liga Femenina Challenge y tenía al equipo en décima posición con tres victorias y cuatro derrotas.



Según el presidente del club, Salvador Costa, que ha agradecido el trabajo de "una persona entrañable", "es una decisión muy meditada y tomada tras analizarla durante tiempo".



De Surís ha destacado "su dilatada carrera en la Liga Femenina Endesa, de la que ha sido campeón y dos veces subcampeón, que se une a un proyecto que aspira a consolidarse en la categoría".



El técnico firma hasta el final de campaña "y ojalá sea para más tiempo", ha dicho "muy agradecido" por la confianza depositada en él, para quien "es un placer formar parte de este proyecto tras haberse realizado la operación muy rápidamente" tras contactar con él "hace un par de días".



"Hay gente muy válida liderando el proyecto y patrocinadores muy implicados y yo me sumo a él muy motivado y prometiendo trabajo, ambición y a la vez humildad", ha añadido.



Surís ha tenido palabras para su predecesor: "El club ha apostado por realizar este cambio y desde aquí siento el máximo respeto por Lucas Fernández como compañero y como persona. No voy a juzgar lo ocurrido antes".



Con respecto a su idea de juego, ha comentado: "Apuesto por un baloncesto muy sólido en defensa, pues quiero que mi equipo sea rocoso, y también alegre y dinámico en ataque, sin especular. Me gustan los equipos inteligentes y bien dotados tácticamente".



Sobre la plantilla que se ha encontrado ha afirmado que está "contento por el nivel deportivo y el grupo humano", aunque no lo conoce "a fondo".



Además, ha dejado claro que no siente "ninguna presión" y confía en tener un buen estreno el sábado a las seis de la tarde en casa frente al Perfumerías Avenida, de Salamanca, vigente campeón.



"Como entrenador del Uni Girona habré jugado diez o doce finales contra ese rival y siento responsabilidad y motivación, pero no presión. Se trata de disfrutar porque será un partido especial para el club y para Alcantarilla", ha manifestado.

