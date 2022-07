Se entrega el conductor que atropelló a propósito a la 'grupeta' de Valverde

El conductor que este sábado ha atropellado intencionadamente a un grupo de ciclistas que entrenaban junto a Alejandro Valverde en Murcia se ha entregado a la Policía Local después de que el integrante del Movistar y otros dos de sus compañeros hayan tenido que ser ingresados con heridas que no revisten gravedad en un hospital.

Según ha podido saber Efe de fuentes cercanas al caso, por el que la Guardia Civil ha abierto diligencias, el accidente se ha producido sobre las 12:20 horas en la pedanía de Javalí Viejo, algunos de los ciclistas han recriminado al conductor por un adelantamiento temerario que los puso en peligro al no respetar el metro y medio de distancia obligatorio para rebasarlos en carretera.



Al oírlos, ha frenado, dado marcha atrás y embestido por detrás a Valverde, que ha quedado muy mareado del golpe, y a uno de sus compañeros, tras lo que se ha dado a la fuga por la carretera RM 560.



El exciclista segoviano Pedro Delgado ha comentado también esta circunstancia en la retransmisión de la etapa del Tour de Francia de hoy en Televisión Española que alguien que le ha trasladado uno de los integrantes del grupo que entrenaba con Valverde.



Tanto Valverde, de 42 años, que ha sido sometido a pruebas en el hospital VIrgen de la Arrixaca, en El Palmar, como su compañero, se encuentran bien, sin fracturas ni otras lesiones de consideración, según el equipo, mientras que desde Emergencias confirman que los tres han sufrido traumatismos, hematomas, magulladoras y contusiones.



Valverde deberá permanecer 24 horas en observación para verificar su estado y después será dado de alta.



"Quiero daros las gracias a tod@s por el apoyo y las muestras de cariño que he recibido hoy. Por suerte, todo se ha quedado en un susto y estoy bien", ha reseñado en su cuenta de Instagram junto a una foto desde la cama del hospital.









Hasta el lugar del accidente han sido enviados agentes de la Policía Local y sanitarios, que los han trasladado al centro de referencia de la comunidad murciana en ambulancias tras atenderlos sobre el terreno.



El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha comentado en un tuit que hablado con la familia del corredor de Las Lumbreras, que le ha trasladado que "se encuentra bien".



"Seguro que pronto los veremos de nuevo entrenando por las carreteras de nuestro municipio. ¡Estamos contigo, Alejandro", ha animado









Por su parte Francisco Javier Sánchez, director general de Deportes ha escrito en twiter:

"Lo más importante ahora es la recuperación de @alejanvalverde

y su acompañante y la correcta evolución del cuadro clínico que presentan. Inadmisible encontrar kamikaces en la carretera que, de manera intencionada, causan el mal a nuestros ciclistas".