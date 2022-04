ElPozo Murcia FS recurrirá la sanción a Taynan

ElPozo Murcia Costa Cálida apelará la sanción de 15 partidos a su jugador Taynan da Silva por agredir al árbitro navarro David Urdánoz al terminar la final de la Copa de España de fútbol sala que perdió por penaltis ante el Barcelona en Jaén y el capitán grana, Fernan, cree que "igual se han pasado un poco".

El castigo acordado por el juez único de competición federativo con respecto al ala brasileño con pasaporte de Kazajistán e internacional con esta selección se debe según lo reflejado en el acta por los colegiados a su expulsión con tarjeta roja por "encararse con el árbitro y propinarle un cabezazo a la altura de la ceja izquierda sin producirle herida aparente".

No podrá volver a jugar esta temporada hasta la hipotética final que disputará ElPozo, en el mejor de los casos, a no ser que prospere el recurso del club.

"Fueron momentos complicados y seguramente no estuvimos como debíamos estar y hay que pedir perdón por la imagen ofrecida. Como capitán no estoy orgulloso de ello y la justicia está para castigar, pero lo justo, y creo que igual se han pasado un poco. No hay una agresión al árbitro como tal y según se ha presentado. No es justificable lo que hizo Taynan y él mismo aceptó que se equivocó, pero le tienen que hacer pagar por lo que hizo y no porque haya rencillas", ha indicado el granadino Fernan este miércoles en rueda de prensa.

Con respecto a la polémica suscitada por el penalti atajado por Juanjo Angosto, que suponía el título, y que se repitió tras ser revisada la acción por adelantarse, algo no tan nítido, ha comentado que "ese penalti lo hubiera parado igual adelantándose dos centímetros o no y, de hecho, cuando despeja el balón, está sobre la línea. Si la tecnología llega al fútbol sala, debe ser para mejorar este deporte".

Ha admitido que se llevaron "un golpe muy duro, algo que escuece y duele y más tras haber rozado el título, aunque hay que extraer conclusiones positivas" y la principal es que pueden "luchar por todo".

"Llevamos tiempo queriendo conseguir algo como lo que estuvimos a punto de lograr. Ahora queda un título en juego y tenemos que luchar a muerte para ganarlo", ha añadido.

"El equipo ha dado un paso adelante y todos sabemos de la importancia que tiene cada segundo en la pista. Aceptamos los roles y dimos el máximo y así tenemos que seguir. No podemos dejar de hacer lo que hicimos en la Copa, pues fuimos el equipo que queríamos ser aunque dejáramos de jugar un poco", ha reconocido.

El domingo a las doce del mediodía ElPozo volverá a enfrentarse al Barça, en el Palau Blaugrana en la vigésima segunda jornada de liga de Primera División.

"Tenemos que pensar en que son tres puntos e iremos motivados, pues será como una revancha, pero el que gane el domingo no se va a llevar la liga por eso. Será difícil, pero iremos a por ellos", ha manifestado.