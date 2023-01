ElPozo Murcia recibe a Aspil tras la "debacle" en la Supercopa

ElPozo Murcia Costa Cálida afrontará este sábado en su pista del Palacio de los Deportes frente al Aspil Jumpers Ribera Navarra "el partido más complicado de la temporada", según su entrenador, Javi Rodríguez, tras el severo correctivo sufrido en la Supercopa de España frente al Fútbol Club Barcelona.



El choque, fijado a las seis de la tarde, supondrá el inicio de la segunda vuelta de la Liga en la Primera División de fútbol sala, cuya decimosexta jornada afrontará ElPozo siendo el séptimo clasificado con 24 puntos sumados.



El rival, que empató a uno contra los granas en el debut de la competición, es décimo con 18.



El duelo le llega al conjunto murciano una semana después del 2-7 encajado ante el Barça en las semifinales de la Supercopa, "el ridículo más grande" vivido por Javi Rodríguez como profesional, tal y como admitió este viernes en la rueda de prensa previa al compromiso liguero.



"Hay que cambiar el chip y ganar. No es que me duela el 2-7 contra el Barcelona sino que lo que me duele es la imagen ofrecida y espero que hagamos un buen partido en el que estemos todos a una", manifestó el técnico de Santa Coloma de Gramanet.



"Sé que mis jugadores no merecen esa imagen horrorosa pues veo lo que trabajan y debemos ser conscientes de que no podemos hacer lo que sucedió en Alzira", añadió.



El barcelonés incidió en la necesidad de reaccionar tras el varapalo recibido: "Es momento de levantar la cabeza, coger confianza y llegar en las mejores condiciones a la Copa de España".



"Es un partido complicadísimo, seguramente el que lo es más por venir de donde venimos, y en el que el rival utilizará mucho al portero en ataque, pero tenemos que ganar", apostilló.



Según Javi Rodríguez no hay que olvidar lo que el club al que representa fue en el pasado y se trata de acercarse a ese nivel.



"ElPozo ha sido el mejor club del país y los títulos que tiene no se los regaló nadie y hay que llegar al punto de volver a competir bien y en eso hay mucho de lo mental. Es preciso dar el paso adelante", aseguró el catalán, quien tiene la única baja por lesión del capitán Antonio Fernando Aguilera "Fernan".