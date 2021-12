ElPozo Murcia FS paga su falta de puntería con derrota ante Valdepeñas (2-4)

ElPozo Murcia Costa Cálida ha vuelto, por tercera vez en la temporada, a 'pinchar' ante los suyos en el Palacio de los Deportes. En esta ocasión su verdugo ha sido Viña Albali Valdepeñas en un partido en el que los de Diego Giustozzi han puesto el juego y las ocasiones mientras que los visitante han sabido aprovechar los errores para llevarse los tres puntos.

Los locales han creado gran cantidad de ocasiones ante la portería de Edu, guardameta del cuadro castellano manchego, con el que se han aliado los postes ya que hasta en ocho ocasiones los lanzamientos de los charcuteros han impactado contra los postes de Valdepeñas.

Antes del comienzo del partido se ha rendido un emotivo homenaje a Antonio Chicano, fundador de la Federación de Peñas y que falleció a finales del pasado mes de noviembre. Partido también solidario ya que la recaudación íntegra será destinada a la isla de La Palma afectada por la erupción del volcán 'Cumbre Vieja'.

ELPOZO v VALDEPEÃ'AS





El partido comenzó con equilibrio, pero conforme fueron transcurriendo los minutos el equipo entrenado por Diego Giustozzi se hizo con el mando y Mati Rosa pudo inaugurar el marcador con un remate al larguero.

El pívot argentino sí acertó acto seguido después de un disparo de Matteus que fue despejado por Edu y el rechace lo transformó con un certero remate en escorzo.

La respuesta del Viña Albali fue inmediata y Catela, yéndose de Rafa Santos, Gadeia y Matteus, superó a Molina culminando una gran acción individual.

ElPozo estaba siendo mejor, pero eso no lo traducía en el marcador. Gadeia y Alberto García también al palo, por lo que los de David Ramos se volvieron a librar del gol en contra, como en una acción en la que Edu salvó en el mano a mano con Mati Rosa.

La pegada marcó una primera parte en la que los visitantes, proyectándose poco en ataque, fueron capaces de remontar con un tanto a placer de Lolo a pase de Batería castigando la falta de contundencia de la defensa grana.

Esa diferencia volvió a quedar de manifiesto en el último minuto del primer tiempo, en el que Chino hizo un gran gol con un tiro a la escuadra izquierda del marco de Molina tras genial pase de Lemine en lo que fue el 1-3 y con otro disparo más de Gadeia a la madera, esta vez al poste izquierdo del marco ciudarrealeño.

En la reanudación se mantuvo más o menos el mismo guion, con ElPozo llevando la iniciativa y el Viña Albali bien ordenado para defender y buscar el peligro al contragolpe.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Edu intervino ante Rafa Santos y luego fue Mati Rosa el que dispuso de dos buenísimas ocasiones no materializadas, una por no rematar cuando estaba a un metro del portero y la otra estrellando el esférico en el poste izquierdo siendo el quinto remate de los granas a la madera en el partido.

A 7.18 del final Gadeia, de potente disparo aprovechando un rechace de la zaga azulona a remate de Taynan, recortó distancias y los manchegos tuvieron el 2-4, con un envío de Matheus Preá al poste tras un saque de esquina.

Con Marcel actuando como portero jugador Gadeia remató una vez más a la madera con un tiro de media distancia y Batería, con un disparo desde su zona defensiva, casi sentenció aprovechando que el portal grana estaba desguarnecido.

El encuentro concluyó con el séptimo y el octavo palo de El Pozo con Mati Rosa y Darío Gil sin afinar la puntería.