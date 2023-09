ElPozo Murcia FS firma su mejor arranque desde 2018

ElPozo Murcia Costa Cálida es líder de la liga de primera división de fútbol sala dos años y cuatro meses después de haberlo sido por última vez y lleva seis puntos de otros tantos posibles en este arranque de campeonato, lo que no ocurría desde 2018.



Después de vencer por 2-1 al Movistar Inter en el clásico nacional y antes en la cancha del Betis por 1-7, comanda la tabla igualado con el Mallorca Palma, aunque la diferencia de goles favorece a los charcuteros con un +7 -9 tantos a favor y 2 en contra, lo que lo convierte además en el equipo menos goleado- por el +6 de los baleares, que presentan un 11-5.



En la pasada campaña no consiguió su primera victoria hasta la quinta jornada, en la que se impuso al Barcelona por 2-1.



No lideraba la clasificación desde hace tres campañas, cuando fue campeón de la liga regular en mayo de 2021, aunque de poco sirvió ese título honorífico porque poco después caería a las primeras de cambio en su eliminatoria de cuartos de final frente al Valdepeñas en el tercer y decisivo partido tras una tanda de penaltis.



Hay que remontarse al curso 2018-2019, en la primera temporada de las cuatro que pasó el argentino Diego Giustozzi en el banquillo de ElPozo, para asistir a un inicio tan bueno como el actual tras imponerse entonces al Industrias en Santa Coloma (3-5) y al UMA Antequera (6-3).



Tras el parón en la liga por los compromisos internacionales de selecciones, su siguiente partido es el derbi regional contra el Jimbee en Cartagena el sábado 23 de septiembre.