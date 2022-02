ElPozo Murcia Costa Cálida suma un nuevo fracaso

ElPozo Murcia Costa Cálida va de fracaso en fracaso en esta temporada. El conjunto de Diego Giustozzi viajaba a Jerez de la Frontera para afrontar la Supercopa de España con el objetivo de acabar con el maleficio que le persigue desde hace muchos años, levantar un título, una vez más no ha podido ser, como sucediera en la Copa del Rey los charcuteros, con una plantilla formada para ser campeón no han sido capaces de entrar en la final de la competición y regresan hasta Murcia de vacío, algo que viene sucediendo en los últimos años.

Desde la llegada del técnico argentino, hace ya cuatro temporadas, la historia se repite y las vitrinas de la entidad siguen sin abrir la puerta para la entrada de un nuevo trofeo. Todo esto lleva a indicar que lo sucedido en tierras andaluzas es un nuevo fracaso para un club que no se puede permitir no estar en la lucha por un título, sobre todo después del esfuerzo que se ha hecho en las últimas temporadas para renovar una plantilla a la que el técnico no consiguió sacarle resultado y se apostó por darle nuevos mimbre pero el resultado es el mismo "fracaso absoluto", ya no vale excusas, ElPozo Murcia FS y su entrenador tienen dos títulos por delante para evitar que la temporada sea un desastre absoluto.

Higor sentenció

El Palma Futsal ganó 4-2 a ElPozo de Murcia, con tres goles del pívot brasileño Higor Ribeiro de Souza, este sábado en el Palacio de Deportes de Jerez en la segunda semifinal de la Supercopa de España de fútbol sala y disputará la final este domingo en el mismo escenario ante el Barcelona, finalista tras vencer anteriormente al Movistar Inter (3-1).

Nada más comenzar la primera parte, el Palma se adelantó en un saque de banda que aprovechó Higor para batir a Juanjo y, con el marcador en contra, el conjunto murciano buscó la igualada, pero el meta Barrón rechazó un disparo de Fernando y después Nunes, en boca de gol, despejó el balón cuando el argentino Mati Rosa iba a anotar el empate.

El Palma Futsal no sólo defendió bien, sino que pudo ampliar la cuenta, lo que evitó Juanjo con una doble parada a sendos disparos de Nunes e Higor, con lo que se llegó a la fase final del primer periodo con ElPozo lanzado, lo que provocó el empate en una gran jugada individual de Felipe Valerio.

Mati Rosa estuvo cerca de anotar un segundo tanto para los murcianos dos minutos después, pero se encontró con Barrón.

Tras la reanudación, el Palma volvió a adelantarse en el marcador en una acción de briega de Higor, que peleó un balón suelto y quebró a su par para definir por bajo, pero no se dio por vencido ElPozo, que cuatro minutos más tarde empató de nuevo en un libre directo anotado por Gadeia.

Sin casi tiempo para saborearlo, de nuevo se puso arriba el conjunto balear, con un gol de Nunes desde media cancha.

Con el 3-2, El Palma no dio opción a los murcianos, lastrados por la expulsión de Darío (m.35) y que sufrieron un cuarto gol, el tercero de su cuenta para Higor, marcado con el pecho en una acción muy aplaudida y que fue ya definitivo para que su equipo se plantara en la final.