ElPozo Murcia Costa Cálida, sin margen de error, visita a Palma

ElPozo Murcia Costa Cálida disputará su partido de este miércoles en Palma de Mallorca con urgencias y posiblemente fuera de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título en la Primera División de fútbol sala, lo que hace que esté "sin mucho margen de error", tal y como ha declarado el entrenador Vinicius Teixeira, quien ha asegurado que "lo esencial es la cabeza".

El encuentro, de la vigésimo octava jornada del campeonato, comenzará a las nueve menos cuarto en el pabellón Son Moix de la capital balear y a ElPozo le llega tras la derrota por 1-2 encajada frente al Jimbee Cartagena en el derbi regional.

El cuadro grana es actualmente el octavo clasificado con 39 puntos en 26 partidos disputados y saldría de los puestos de play off si el Industrias Santa Coloma, noveno y también con 39 puntos aunque en 27 encuentros, gana este martes en casa al Xota de Pamplona.

"No hay mucho margen de error y no tenemos muchas balas pues las hemos gastado y no queda otra que salir a ganar y hacerlo mejor que el domingo para llegar a la victoria", ha indicado Vinicius en la víspera.

El brasileño, segundo entrenador del equipo charcutero, está dirigiendo los entrenamientos en ausencia del primer técnico, el argentino Diego Giustozzi, quien atiende a su madre, gravemente enferma.

El de Cuiba sabe que tienen que liberarse para dar más de sí mismos.

"Estuve hablando con los jugadores y son conscientes de la situación y de que pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Tenemos que elegir mejor y ajustar algunas cuestiones a la hora de tomar decisiones y encontrar la tranquilidad para hacerlo", ha explicado.

Los murcianos tendrán enfrente a un Palma Futsal que es cuarto con 49 puntos y que en la primera vuelta empató a tres en la capital del Segura. Luego ambos conjuntos se enfrentaron en las semifinales de la Supercopa y ganaron los insulares por 2-4 en Jerez de la Frontera.

"Hemos jugado contra el Palma tres veces, en pretemporada, en la primera vuelta y en la Supercopa, y la parte táctica la tenemos clara y hay poco que ajustar, al margen de algunas cosas puntuales. Lo más importante es la mentalidad, que es lo que te hace ejecutar bien y ahora mismo lo esencial es la cabeza", ha remarcado.

ElPozo se está mostrando más solvente como visitante que como local -ha sumado 20 puntos en 12 salidas mientras que en el Palacio ha obtenido 19 en 14 encuentros-.

"Los números no mienten y hemos hecho más puntos fuera de casa que en el Palacio y puede ser que en esta situación nos ayude jugar a domicilio", ha comentado el brasileño, quien no ha ocultado que están "lejísimos" de lo que pueden hacer.

"No podemos estar contentos aunque dimos un paso en el partido frente al Jimbee y esperamos seguir dando más", ha añadido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Del Palma Futsal ha resaltado que es "un equipo fuerte físicamente y rocoso" y ante él espera “un partido de mucha defensa ante un rival que encaja poquísimos goles y ante el que debemos ser duros en defensa y tener capacidad en ataque".

Para este compromiso siguen causando baja los sancionados Taynan da Silva y Darío Gil y el portero Juan Molina, lesionado, y han entrado en la convocatoria dos canteranos como el guardameta Ginés Gabarrón y el ala Juan José Moreno "Juanico".