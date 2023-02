ElPozo Murcia Costa Cálida sigue la racha ante Noia (7-2)

ElPozo Murcia Costa Cálida llegará lanzado a la Copa de España, que se celebrará la próxima semana en Granada, después de golear por 7-2 a un Noia Portus Apostoli que mostró debilidad en el Palacio de los Deportes y apenas inquietó en el partido que supuso la reaparición de Fernando Aguilera, capitán de los charcuteros aunque este partido volvió a lucir el brazalete Felipe Valerio, tres meses y medio después y dejando atrás una lesión en la rodilla derecha de la que fue operado en octubre.



Con este triunfo en el partido que abría la decimonovena jornada en la Primera División de fútbol sala el cuadro murciano consolida su cuarta posición en la tabla, ahora con 36 puntos, mientras que el conjunto gallego, que seguirá siendo octavo, se queda con 25. El contundente 7-2, además, aumentó la racha de los de Javi Rodríguez, que ya llevan cinco triunfos ligueros seguidos y ocho consecutivos en casa y cortó la de los coruñeses, que acumulaban tres victorias del tirón en el campeonato.



Con Molina en la portería como principal novedad en el equipo inicial, los de la capital del Segura comenzaron el partido dispuestos a encarrilarlo pronto a su favor y en el minuto 4 se adelantaron por mediación de Taynan, quien estableció el 1-0 a pase de Alberto García tras éste robar el balón y proyectar una gran transición.



El partido lo tenía controlado ElPozo y en tres minutos de inspiración amplió considerablemente su renta. Bruno Taffy, a pase de Marcel; el propio Marcel, aprovechando un servicio de Gadeia; y Darío Gil, tras combinar con Leo Santana, hicieron daño a los de Marlon Velasco en plena fase de desconcierto de los visitantes, que no reaccionaron ni con portero jugador en los compases finales del primer tiempo.



ElPozo, efectivo y sin que Molina se viera muy exigido, llegó al descanso con el choque cerca de estar sentenciado en una plácida tarde para sus intereses.



De vuelta a la cancha llegó el quinto gol charcutero, que fue el segundo de Bruno Taffy tras jugada de Taynan y el sexto, que consiguió Felipe Valerio con un tiro que sorprendió a Henrique.



Los deberes ya los tenían hechos los de Javi Rodríguez y eso se notó. De hecho, Molina tuvo que intervenir para negarle el gol a Pirata y el propio Pirata remató al larguero en la siguiente acción ya superado el minuto 10 del segundo tiempo. Fue antes de que Ricardo Mayor marcase pero en propia puerta y acto seguido Machado estableció el 6-2 a puerta vacía. Fueron dos tantos en menos de un minuto y el técnico local lo paró con tiempo muerto.



Aunque quedaban ocho minutos para la conclusión no pasó mucho más pero hubo tiempo para que Fernan, de vaselina y a pase de Alberto García, le pusiera rúbrica al encuentro y a la victoria del equipo que capitanea y con el que volvió a sentirse futbolista.



Ficha técnica:



ElPozo Murcia Costa Cálida, 7: Molina, Felipe Valerio, Taynan, Alberto García y Bruno Taffy -equipo inicial-, Gadeia, Marcel, Leo Santana, Darío Gil, Ricardo Mayor y Fernan.



Noia Portus Apostoli, 2: Henrique, Marcelo, Edu Jabá, Douglas Silva y Bruno Gomes -equipo inicial-, Altamirano, Power, Pirata, Machado, Allison Neves, Lluc y Hozjan.



Goles: 1-0, M.4: Taynan. 2-0, M.14: Bruno Taffy. 3-0, M.16: Marcel. 4-0, M.17: Darío Gil. 5-0, M.21: Bruno Taffy. 6-0, M.23: Felipe Valerio. 6-1. M.32: Ricardo Mayor, en propia puerta. 6-2, M.32: Machado. 7-2, M.39: Fernando Aguilera .