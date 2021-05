ElPozo Murcia Costa Cálida será líder si gana el martes en Burela

ElPozo Murcia Costa Cálida asaltará el liderato de la Primera División de fútbol sala si gana este martes en la pista del Burela gallego pues el conjunto grana, que ahora es tercero y podría bajar al cuarto puesto si el Jimbee Cartagena le gana en casa este domingo al colista y ya descendido O Parrulo Ferrol, ve la cabeza de la tabla a un solo punto y tiene "espíritu de sacrificio y ganas de sufrir en grupo con lo que podemos aspirar a todo", como ha dicho su entrenador, Diego Giustozzi.

El conjunto grana, que se impuso por 1-2 al Palma Futsal con goles de los brasileños Marcel de Mendoça y Rafa Santos, acumula 60 puntos después de haber disputado 29 partidos y tiene por delante al propio equipo balear y al Levante, que suman 61 ambos con 31 encuentros disputados.

El Jimbee, cuarto, tiene 58 en 30 y por detrás aparecen los dos conjuntos que han dominado la Liga durante las últimas temporadas. El Barça es quinto con 52 puntos en 28 encuentros disputados y el Movistar Inter sexto con 50 en 27.

Los charcuteross, sin tiempo para celebrar y tampoco para descansar, afrontarán su siguiente compromiso este martes a las siete y media de la tarde en el pabellón Vista Alegre de Burela. La expedición regresó a última hora de la noche del sábado a Murcia y viajará a las 11 de la noche del domingo a tierras gallegas.

Ese encuentro, de la vigésimo séptima jornada del campeonato, fue aplazado en su día por el coronavirus estando la plantilla murciana ya en tierras lucenses y teniendo que regresar sin jugar.

Después de ese choque los de Giustozzi disputarán la Final a Cuatro de la Copa del Rey, midiéndose el sábado a las seis y media de la tarde frente al Levante en semifinales.

Audio









Giustozzi sabe que lo importante llega ahora y se muestra optimista viendo el comportamiento de los suyos.

"El equipo muestra madurez y responde muy bien con un espíritu de sacrificio y ganas de sufrir en grupo con lo que podemos aspirar a todo", ha apuntado al tiempo que ha enviado un mensaje en sentido contrario: "Si bajamos la intensidad somos muy vulnerables, aunque no es fácil mantener siempre la misma intensidad y no hay que volverse locos pues no en todos los partidos puedes estar al 100%. Por ello debemos ser inteligentes para ganar también de otras maneras".

Con respecto al triunfo en el Palau de Son Moix, en Palma de Mallorca, ha destacado lo siguiente: "Intentamos sentir incómodo a un gran equipo en lo colectivo y en lo individual y el planteamiento funcionó a la perfección. En la segunda parte jugamos unos minutos bestiales en los que pudimos liquidar el partido, pero acabamos sufriendo para ganar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado