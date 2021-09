ElPozo Murcia Costa Cálida remonta en la segunda mitad al Levante (3-4)

ElPozo Murcia Costa Cálida FS suma una nueva victoria en pretemporada con victoria ante Levante UD FS a domicilio 3-4 con doblete del capitán Fernando y goles de Marcel y Alberto García. Los murcianos desplegaron una mayor intensidad de juego en la segunda parte en la que remontaron un 3-1 en contra.

El técnico argentino Diego Giustozzi no pudo contar con Leo Santana ni con Rafa Santos con molestias, además de las ausencias de los internacionales en el Mundial de Lituania. Recuperó a Matteus y convocó a ocho jugadores del filial.

ElPozo Murcia Costa Cálida FS saltó a la pista de Paterna con Molina bajo palos, Darío, Fernando, Marcel y Javi Roni. Se iban sucediendo las primeras ocasiones de los murcianos. Primero un disparo de Marcel que se marchó alto y, después un fuerte disparo de Fernando que consiguió despejar Raúl Jiménez. En la primera rotación el técnico apostó por un cuarteto del filial con Juan, Mariano, Juanma e Iván Domínguez. Pero en un despiste defensivo, Cayetano puso el primer tanto para los levantinos. Pasados dos minutos, saltó a la pista Matteus tras recuperarse de la lesión en su mano derecha y disputar minutos. Pasado el meridiano de esta parte, los locales aumentaron el marcador con un tanto de Gallo (2-0).

ElPozo no acusó los goles y el partido se mantuvo equilibrado. Ya en los últimos minutos, los murcianos se hicieron con mayor dominio del balón acechando el área rival. Fruto de este ataque, Marcel redujo distancias tras un buen pase de Darío (2-1). Los de Giustozzi llegaron a bonus, momento de pedir tiempo muerto para dar instrucciones. Pero de nuevo Cayetano marcó el tercero del Levante y doblete en su cuenta particular. Tuvieron más ocasiones, pero Molina aguantó y la primera parte concluyó con 3-1 en el marcador con ambos equipos a vestuarios.

En la segunda parte Giustozzi apostó por Antonio bajo palos con Darío, Marcel, Fernando y Javi Roni como inicio. A los tres minutos y tras varios avisos, ElPozo volvió a recortar distancias con un tanto de Fernando. No fue el único. Tras llegar al meridiano, dos tantos y consecutivos. Alberto García primero para empatar la contienda y Fernando a continuación para poner a ElPozo por primera vez por delante en el choque- y doblete en su cuenta particular- con 3-4 en el marcador. ElPozo volvió a llenarse de faltas a cinco minutos del final. Diego Ríos aprovechó esta circunstancia para sacar portero jugador con Rubi a 3 minutos. No les surgió efecto con una defensa murciana bien plantada y la victoria se la llevó ElPozo con el resultado 3-4.