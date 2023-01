ElPozo Murcia Costa Cálida recupera sensaciones

ElPozo Murcia Costa Cálida se impuso a Ribera Navarra en el encuentro correspondiente a la Jornada 16 de Primera División, disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia. Los de Javi Rodríguez se hicieron con los tres puntos gracias al hat-trick de Marcel, al doblete de Rafa Santos, además de los tantos de Taynan y Ricardo, sumando su cuarto partido seguido sin perder en Liga que les mantiene en la zona noble de la tabla. Por su parte, los navarros encadenan dos choques consecutivos sin ganar y pierden la oportunidad de meterse en la zona de acceso al Play Off por el título.

Rafa Santos tuvo la primera ocasión clara del encuentro, plantándose ante un Marcao que tapó bien para desviar el disparo del pívot brasileño. Respondieron los navarros con una oportunidad de Bruno Petry desbaratada por Juanjo Angosto. En la siguiente jugada Marcel adelantó a los murcianos, aprovechando la salida de Marcao para marcar a portería vacía y hacer el primer tanto del encuentro. La alegría les duró poco a los rojillos, ya que Bruno Petry puso el empate en el minuto 5, con un potente disparo escorado tras firmar una buena acción individual. Poco después, Bruno Taffy pudo adelantar de nuevo a los murcianos, pero su potente tiro cruzado se marchó fuera por poco. Los de Javi Rodríguez estuvieron cerca de adelantarse poco después, de nuevo aprovechando la salida de Marcao para armar un disparo lejano que se marchó por encima de la portería rival. El meta de los navarros fue protagonista después tras protagonizar una oportunidad después de sumarse al ataque de los suyos.

Rafa Santos adelantó de nuevo a los de Javi Rodríguez en el minuto 10, con un certero disparo a la media vuelta directo a la escuadra. Dos minutos después Nacho Gómez botó un lanzamiento de falta y estrelló el balón en el poste. Pero fue ElPozo quién amplió distancias en el minuto 13 por medio de Taynan, tras robar el balón y armar un zurdazo directo a la escuadra para poner el 3-1 en el marcador. Los navarros volvieron a toparse con la madera en el minuto 14, tras un potente disparo de Pintinho. El partido tenía un ritmo frenético, y en la siguiente jugada Darío estrelló el balón en los dos postes, en una jugada que pudo significar el cuarto gol de los rojillos. Marcao volvió a aparecer otra vez para evitar el gol de Marcel, realizando el meta brasileño una gran estirada. El resultado ya no se movió hasta el final de la primera mitad, marchándose ambos equipos al vestuario con el 3-1 en el luminoso tras una primera mitad protagonizada por el acierto de cara a puerta de los locales.

Audio









La segunda mitad no comenzó bien para los navarros, ya que Anás fue expulsado por doble amarilla en el minuto 23. Los murcianos no aprovecharon su superioridad para ampliar su ventaja en el luminoso a pesar de disponer de alguna ocasión, logrando la escuadra dirigida por Diego Ríos no encajar durante los dos minutos en los que estuvieron en inferioridad sobre la pista del Palacio de los Deportes de Murcia. Con la igualdad sobre el campo, Ricardo anotó el cuarto tanto de los locales al aprovechar un error en la salida del balón de los tudelanos. Después de este gol, Diego Ríos empleó a Gabriel Vasques como portero-jugador con la intención de recortar distancias en el marcador. Algo que surtió efecto, ya que Carlos Bartolomé hizo el segundo tanto de los suyos en el minuto 30. Los tudelanos seguían intentándolo, teniendo que aparecer Juanjo para evitar el tercer gol visitante.

Poco después, Carlos Bartolomé estrelló el balón en el poste, en unos minutos de asedio protagonizados por Ribera Navarra. Los de Javi Rodríguez no se quedaban atrás y Gadeia estrelló el balón en el larguero, a punto de aprovechar un error en la salida de balón visitante para marcar el quinto. Juanjo volvió a aparecer en el minuto 33 para evitar el tanto de los navarros, erigiéndose como uno de los grandes protagonistas del encuentro. Fueron los murcianos quienes anotaron el quinto, aprovechando un nuevo error en la salida de balón tudelana para que Marcel, después de un rechace, diese tranquilidad a los de Javi Rodríguez. Y cuando restaban cuatro minutos para el final, Rafa Santos hizo el sexto tras controlar un saque largo de Juanjo antes de mandar el balón al fondo de las mallas con un potente disparo. Finalmente, Marcel firmó el 7-2 definitivo tras finalizar una buena jugada colectiva con un remate sutil.