ElPozo Murcia Costa Cálida recupera a Juanjo para el partido de Copa del Rey ante Zaragoza

ElPozo Murcia Costa Cálida jugará este miércoles ante el Sala 10 Zaragoza la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol sala recuperando al portero Juanjo Angosto, que ha dicho que deben ir "a por todas".



El rival, de Segunda División, descendió la pasada campaña, cuando se quedó a solo dos puntos de la permanencia en la máxima categoría.



Sigue entrenado por Jorge Palos y cuenta con jugadores de mucho nivel, como el portero Iván Bernad, Adri Ortego, Carlos Retamar y Richi Felipe.



"Cambiamos de competición y el objetivo no es otro que pasar de ronda en un torneo dado a sorpresas y muy complicado, pero también muy ilusionante. El UMA Antequera, estando en Segunda División, ganó el título la pasada campaña y para ello eliminó a cinco equipos de Primera y con el Industrias Santa Coloma nos metimos en varias fases finales", ha apuntado el entrenador charcutero, Javi Rodríguez.



"Tenemos que concienciarnos de que será difícil y si no estamos al mejor nivel, nos ganarán. Yo tengo una ilusión bárbara y el que no esté ilusionado con un partido de la Copa del Rey, mejor que se quede en casa. Si nos da por pensar en la liga, nos irá mal en Zaragoza", ha dicho.



Del Sala 10 ha resaltado que "defiende en zona, con muchos jugadores que llevan años juntos y que mantienen el bloque de Primera



Mantiene las bajas de los lesionados Leo Santana y Fernan, a las que se une la del portero Juan Molina, quien deberá guardar tres semanas de reposo por una lesión en un ojo por un balonazo.



Su compañero de posición, Juanjo Angosto, volverá tras haber sufrido una infección en el pie derecho, ha confirmado su entrenador.