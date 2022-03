ElPozo Murcia Costa Cálida quiere olvidar la Supercopa en Pamplona

ElPozo Murcia Costa Cálida, tras la decepción que supuso su participación en la Supercopa de España, retomará la Liga de la Primera División de fútbol sala este viernes en la pista del Xota de Pamplona y el entrenador grana, Diego Giustozzi, ha pedido a los suyos "competir con rabia y ganas de revancha" y ha comentado también que deben "aprender del Barça, que es el que gana los títulos".

El encuentro a disputar a las ocho y media de la tarde en el pabellón Anaitasuna de la capital navarra y correspondiente a la decimoséptima jornada del campeonato lo afrontará el equipo murciano siendo el tercer clasificado con 31 puntos sumados y estando a tres del Viña Albali Valdepeñas, segundo; y a siete del líder Barcelona.

El compromiso llegará después de que ElPozo cayera el pasado sábado por 2-4 ante el Palma Futsal en las semifinales de una Supercopa que se celebró en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera y que acabó conquistando el Barça.

"Ese resultado nos golpeó porque teníamos una ilusión tremenda, pero tenemos que reaccionar de cara al próximo título, que es la Copa de España. Hay que aprender de los errores sabiendo que está todo muy igualado y no mirar al pasado. Somos terceros y queremos llegar a ser segundo y luego primeros", ha declarado Giustozzi este jueves.

El técnico argentino ha enviado un mensaje a modo de aviso a navegantes: "Hay que hacer mucha autocrítica para encontrar soluciones a los problemas. Los partidos que perdimos esta temporada fueron de la misma manera y debemos saber competir cuando los rivales llevan el encuentro a su terreno tratando de romper nuestra identidad ya que queda mucho por delante y será caro llegar a las eliminatorias por el título".

El de Buenos Aires se fija en el equipo que lleva años mandando en el fútbol sala nacional. "El mismo equipo es el que gana los títulos y hay que aprender del Barça", ha declarado y también ha remarcado que "llegar a una final es muy difícil pues antes te puede ganar cualquiera".

Volviendo a lo hecho en Jerez ha tenido palabras para la afición.

"Pedimos claramente perdón, pero el año no terminó. No hay que pensar en el pasado, sólo para aprender, y buscar nuevos desafíos. Si yo me quedara con lo que ya ocurrió estaría con un vaso de whisky y un habano en una piscina", ha manifestado.

Y ya volcado en el compromiso de este viernes ante el undécimo en la tabla -el Xota lleva 19 puntos en 15 partidos- ha indicado que tienen que "competir con rabia y ganas de revancha, que es lo que me espero en mi equipo".

"Tenemos que esconder nuestras limitaciones y agrandar nuestras virtudes para ser un equipo ganador y estamos acostumbrados a jugar muchos partidos y hay que estar listos para eso pues no es una excusa", ha afirmado igualmente Giustozzi, quien no podrá contar con Darío Gil, sancionado tras ser expulsado en la Supercopa, ni con Alberto García, con molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda.