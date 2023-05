ElPozo Murcia Costa Cálida quiere coger impulso ante Córdoba

ElPozo Murcia Costa Cálida, alicaído tras haber perdido tres de sus cuatro últimos encuentros, el más reciente por 2-1 el pasado viernes en la cancha del Industrias Santa Coloma, defenderá la quinta posición que ahora ocupa en la Primera División de fútbol sala recibiendo este sábado a las seis y media de la tarde al Córdoba Patrimonio de la Humanidad sabiendo, además, que no puede subir ningún puesto en la tabla en las dos jornadas que restan para que concluya el campeonato regular.



El encuentro, correspondiente a la vigésimo novena y penúltima fecha de la competición, para el que el club ha fijado el precio de las entradas a un euro, lo afrontará el equipo entrenado por Javi Rodríguez con 49 puntos sumados, uno más de los que tiene el Movistar Inter, que podría arrebatarle esa quinta posición que ahora tienen los granas.



Por encima, como más cercano, está el Jimbee Cartagena, con seis puntos y ya inalcanzable porque le tiene ganado el duelo particular a ElPozo y en caso de que ambos conjuntos acabaran con los 55 puntos que ahora tienen los de la ciudad portuaria seguirían siendo estos los que aparecerían por delante. De hecho, a día de hoy el cruce de cuartos de final depararía un derbi regional entre cartageneros y murcianos con el factor cancha a favor de los primeros.



Se trata, en cualquier caso, de elevar el tono ahora en el Palacio de los Deportes y en eso está centrado Javi Rodríguez.



"Hay que hacer un buen partido e intentar volver a tener buenas sensaciones y luego esperar rival sabiendo que empezaremos la eliminatorias de cuartos de final fuera de casa y que los que quedaron por delante fueron más regulares que nosotros, que fuera de casa no dimos la talla y eso es algo que hay que admitir y también que cambiar. Este equipo tiene que ser fuerte como local y también a domicilio", comentó.



"Sé que los jugadores quieren pero hay que seguir peleando, pues no creo en otra cosa que no sea el trabajo, para cambiar la dinámica", añadió el barcelonés, quien mantiene la baja por sanción de Alberto García, recupera al brasileño Leo Santana y tiene la duda de Darío Gil, con una contusión que sufrió en Santa Coloma.



El Córdoba, undécimo con 29 puntos, buscará en el Palacio de los Deportes de Murcia la victoria que le aseguraría la permanencia, un objetivo que tiene relativamente cerca pues aventaja en cuatro puntos al BeSoccer UMA Antequera, que marca esa línea, y además tiene a tres equipos por detrás sin que tampoco estos estén en descenso.



En la primera vuelta cordobeses y murcianos empataron a dos goles en la ciudad califal.