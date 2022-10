ElPozo Murcia Costa Cálida quiere acabar con su 'bestia negra' este viernes

ElPozo Murcia Costa Cálida, con Taynan da Silva disponible tras 15 partidos de sanción, recibe este viernes al Barça en un duelo de liga de primera división de fútbol sala en el que su entrenador, Javi Rodríguez, confía en "cambiar ya la dinámica".

Los murcianos llevan cuatro años sin ganarle a los catalanes en casa: "El Barcelona es la bestia negra de ElPozo, pero eso hay que cambiarlo ya jugando, compitiendo y ganando", ha apuntado el técnico charcutero, quien no oculta que este es "un partido bonito de jugar y para el que hay que motivar menos a los jugadores".

"Lo que le hace falta a este equipo es ganar y ya está. Hace un trabajo increíble, pero lo que se plantea durante la semana hay que rematarlo en los partidos. Aquí hay campeones de Europa y del mundo y la situación hay que cambiarla inmediatamente", ha afirmado.

El equipo cuenta con la única baja obligada por lesión de Leo Santana.

Sobre el recuperdo ala brasileño nacionalizado kazajo apartado 15 jornadas por agredir a un árbitro la pasada campaña, ha dicho: "Es un fuera de serie que está entre los tres mejores jugadores del mundo y viene a poner su granito de arena. Es Taynan pero no es SúperTaynan y no todo lo puede hacer él. Nos dará garra, ilusión, espíritu, trabajo y ese querer competir haciéndonos subir el nivel a todos, pero no se lo podemos cargar todo".

El de Santa Coloma de Gramanet, ha tenido palabras para la afición: "Es el momento de estar al lado del equipo y las aficiones se ven cuando las cosas no van bien y estoy seguro de que la de ElPozo se va a ver".