ElPozo Murcia Costa Cálida quiere abandonar la cola ganando en Noia

ElPozo Murcia Costa Cálida irá a por los tres puntos este sábado en la pista del Noia Portus Apostoli gallego para así enderezar el rumbo después de un inicio deficiente en la Liga de la Primera División de fútbol sala, en la que es el sorprendente colista con un solo punto sumado en tres jornadas pero está "cada vez más enchufado", tal y como ha indicado su entrenador, Javi Rodríguez.



El conjunto murciano, que viene de encadenar dos derrotas seguidas en casa frente al BeSoccer UMA Antequera por 2-4 y el Viña Albali Valdepeñas por 3-4 y que antes, en su debut, empató a uno en la pista del Ribera Navarra, ha comenzado el curso con nuevo entrenador al frente y con muchas dudas.



Los granas tratarán de conseguir su primer triunfo liguero en un duelo de la cuarta jornada que comenzará a las ocho de la tarde en el pabellón Agustín Mourís de la localidad coruñesa de Noia y ante un recién ascendido pero que la pasada campaña ya demostró de lo que es capaz logrando dar el salto a la élite y apeando precisamente a ElPozo de la Copa del Rey a las primeras de cambio ganándole por 5-3 en la Copa del Rey.



El conjunto gallego ha arrancado con fuerza en la máxima categoría y, no en vano, es tercero en la tabla con seis puntos -dos victorias y una derrota- y en su último compromiso se impuso por 2-3 al Ribera Navarra.



Para este choque se recuperan el ala brasileño Fabricio Bastezini "Gadeia" y al portero Juan Bosco Molina, tras superar sendas lesiones; y causará baja el también ala Alberto García, quien sí estará disponible la semana que viene, y esta ausencia se une a la del sancionado Taynan da Silva, quien cumplirá el último de los 15 encuentros de suspensión que le fueron impuestos por agredir a un árbitro al término de la final de la Copa de España de la pasada temporada.



Altas y bajas al margen el técnico grana tiene claro lo que hay que hacer en Noia.



"El único objetivo de este viaje es el de conseguir los tres puntos. Es molesto verte abajo pero esperamos que lo que empieza mal acabe no bien sino muy bien y el Barça, con Andreu Plaza en el banquillo, empezó con un punto en cinco jornadas y acabó siendo campeón", ha apuntado.



Además, el de Santa Coloma ha asegurado que están abajo en la tabla "más por deméritos propios que por méritos de los rivales", aunque ha mostrado confianza en la recuperación.



"El equipo cada vez se encuentra mejor, cada vez más enchufado, y no tengo ninguna duda de que vamos a sacar esta situación adelante y sabemos a qué club pertenecemos y la presión que hay que soportar", ha afirmado el barcelonés.