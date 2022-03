ElPozo Murcia Costa Cálida se queda, por cuarta vez, sin marcar en el clásico

ElPozo Murcia Costa Cálida, que ha bajado al séptimo puesto en la clasificación de la Primera División de fútbol sala tras perder por 4-0 ante el Movistar Inter, ha acabado un partido sin marcar por primera vez esta temporada y es la cuarta vez en 103 clásicos en la que no ve puerta.

El conjunto dirigido por Diego Giustozzi, que suma 32 puntos en 19 jornadas y podría quedar este domingo ya a 13 puntos del liderato, acumula cuatro partidos seguidos sin ganar entre la Liga y la Supercopa de España -tres derrotas y un empate- y a los problemas que venía teniendo en defensa -48 goles encajados, más que los seis primeros en la tabla- se une el ofensivo que sufrió en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.

ElPozo falló hasta un penalti -el brasileño Marcel de Mendoça se topó con el portero Jesús García- y es la primera vez que 19 jornadas ligueras, más un partido de la Copa del Rey y otro de la Supercopa de España, en la que ElPozo no marca en un partido esta temporada, algo que se dio en tres ocasiones la pasada Liga.

Hay que remontarse a la eliminatoria de cuartos de final de la pasada campaña para ver a los granas con el cero en su casillero en un encuentro. Fue en el segundo encuentro de esa serie perdido por 1-0 ante el Viña Albali Valdepeñas en Ciudad Real.

Sucedió algo parecido en los dos encuentros ligueros frente al Barça (0-3 en el Palacio de los Deportes y 0-0 en el Palau Blaugrana).

En 103 clásicos ligueros, el bagaje es de 34 victorias de ElPozo, 52 del Inter y 17 empates, con 347 goles marcados y 414 encajados por parte del conjunto murciano.

En los tres partidos contra el Inter en los que ElPozo se fue sin marcar fue en las derrotas por 0-3 en casa en el curso 2014/2015 y por 6-0 y 1-0 fuera en los ejercicios 1993/1994 y 2009/2010.

Centrado en el choque de este sábado Giustozzi ha lamentado la falta de efectividad.

"Tuvimos situaciones pero no las concretamos y lo que cuenta es lo que pasa en las dos áreas, aunque no fue un partido para 4-0. La realidad es que ellos marcaron los goles y nosotros no y lo que hay que hacer es remangarse, trabajar y corregir algunas cosas", ha señalado.

"Estamos en un momento malo y hay que responsabilizarse pero sobre todo mantener la calma. Todos tenemos claro en lo que estamos fallando y son errores puntuales que no nos tienen que hacer volvernos locos y lo que más hay que trabajar es lo mental", ha añadido el técnico argentino, que cumple su cuarta temporada en el club y todavía no ha conseguido ningún título nacional ni internacional.