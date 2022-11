ElPozo Murcia Costa Cálida necesita volver al camino del triunfo ante Xota

ElPozo Murcia Costa Cálida recibe este domingo al Xota de Pamplona en un partido para el que recupera al cierre brasileño Leo Santana en el que tiene que "sacar el orgullo", ha dicho su entrenador, Javi Rodríguez.



Tras caer en Copa del Rey ante el Sala 10 Zaragoza, de segunda división de fútbol sala, y de verse superado en la cancha del Betis 7-4 en un partido que iba ganando por 2-4 ya en la segunda parte, ha llamado a salir del bache.



"Cuando pierdes y fracasas en un torneo, como lo hemos hecho nosotros en la Copa del Rey, tiene que salir el orgullo de todos y dar un paso adelante ganando el domingo al Xota. Estamos jodidos, porque somos ElPozo Murcia, e insisto en que es un fracaso que hay que asumir porque quedan más competiciones", ha apuntado el de Santa Coloma.



"De las derrotas encajadas, la que más me ha dolido fue la del Betis porque íbamos 2-4 y un partido así no se nos puede escapar en la vida. Lo de la Copa es algo que puede pasar y me dejó molesto y cabreado, pero ya digo que puede ocurrir", ha añadido.



Según sus palabras, no queda otra que cambiar la actitud: "O te pones el mono de trabajo y trabajas a pico y pala o serás vulnerable contra cualquiera. El que no haga esto lo tiene claro y oscuro, pues yo he venido aquí a ganar y el domingo vamos a dar la cara porque la afición, a la que necesitamos más que nunca, se merece un respeto".



"Estoy contento con la plantilla que tengo y hay que seguir trabajando en un proyecto nuevo y que me tiene ilusionadísimo y motivadísimo, pues es una ocasión maravillosa y el discurso no se me va a agotar, porque sé que vamos a hacer cosas buenas y este equipo va a dar alegrías, aunque nos va a costar", ha remarcado tras incidir en que "los golpes" les tienen que hacer "crecer y mejorar".



"El Xota es un rival complicado, pero esta es nuestra casa y aquí mandamos nosotros", ha comentado quien mantienen las bajas por lesión del ala y capitán Fernan y el portero Juan Molina y recupera a Santana, quien solo ha disputado dos encuentros esta temporada, y a Marcel de Mendoça, quien tuvo permiso para ausentarse en Zaragoza tras el nacimiento de su primer hijo.