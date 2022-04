ElPozo Murcia Costa Cálida se hunde ante el Levante (2-0)

La nave de ElPozo Murcia Costa Cálida se hunde para convertirse en un barco a la deriva. El conjunto murciano ha sumado ante el Levante UD su tercera derrota consecutiva mostrándose totalmente incapaz de hacer un gol y viéndose superado por un equipo que lucha por entrar en los puestos que dan derecho a disputar los play off por el título. El equipo de Diego Giustozzi, que sigue recuperándose del Covid y no ha podido viajar a tierras valencianas, ha entrado en una crisis profunda desde la injusta derrota en la final de la Copa de España ante el FC Barcelona. En los últimos tres partidos, en una semana para olvidar, ha sumado cero puntos, sólo han sido capaces de marcar un gol y además ha encajado seis con derrotas ante equipos como Córdoba y el Levante que andan por detrás en la tabla clasificatoria. Como atenuante a esta situación puede servir las ausencias de jugadores como Fernando Aguilera, Molina o Marcel, por lesión y Taynan, por sanción, aunque de este último habrá que olvidarse por mucho tiempo ya aún tiene por delante 12 partidos en los que no podrá participar.

La afición murciana comienza a estar muy molesta con un equipo que está muy lejos de ser el que le vendieron a principio de temporada y que ha dejado escapar todas las opciones de títulos y apunta a una nueva temporada en blanco, la cuarta desde la llegada de Giustozzi al banquillo. Parece claro que el ciclo del técnico argentino está llegando a su fin y la fecha de caducidad del mismo está puesta con el final de esta pobre temporada, que sólo puede salvar la conquista del título de liga, algo que estas alturas parece una auténtica quimera.









En los primeros compases del encuentro, el Levante UD propuso las mejores oportunidades de gol y se acercó en varias ocasiones a la portería rival. Araça lo intentó con un chut desde fuera del área que Juanjo despejó al saque de esquina. En el minuto 5, los granotas ejecutaron un saque de esquina y Marc Tolrá, que recogió la bola a unos metros del área, armó un preciso disparo que se coló en el fondo de la red para inaugurar el marcador en el Municipal de Paterna. Un minuto después, el equipo de Diego Ríos realizó una veloz transición ofensiva en la que Roger, que se plantó solo ante Juanjo, estrelló la pelota en el palo con un tiro cruzado. Los murcianos intentaron desquitarse de la presión rival con un lanzamiento de Felipe Valerio que se fue al lateral de la portería.

Superado el ecuador del primer tiempo, los levantinistas seguían insistiendo en con acciones ofensivas y Juanjo tuvo que emplearse a fondo abajo para salvar a su equipo. La escuadra charcutera contestó acto seguido con una jugada en la que Leo Santana chutó a puerta y, vencido Raúl Jiménez, Araça fue el que evitó el tanto visitante, despejando al córner. En un error en la salida de balón de ElPozo Murcia Costa Cálida, Pedro Toro estuvo cerca de ampliar la ventaja en el marcador con un potente lanzamiento que primero desvió Juanjo y, después, el larguero repelió definitivamente. En el minuto 16, Felipe Valerio encaró a un rival y encontró el hueco para tirar a puerta, pero Raúl Jiménez despejó al saque de esquina.

Nada más arrancar el segundo tiempo, Rubi Lemos estuvo cerca de marcar el segundo tanto del encuentro, pero Juanjo desbarató la ocasión con una buena parada. Un minuto después, Maxi Rescia volvió a tener el segundo tanto granota en sus botas tras un pase de Pedro Toro, pero no acertó en la definición ante Juanjo. En el minuto 25, una jugada de elaboración entre Rafa Usín, Roger y Torlà estuvo cerca de suponer un nuevo tanto local, que tanto rozó el Levante UD sin encontrar la fórmula para perforr la portería charcutera. Los de Diego Ríos continuaron generando ocasiones de peligro y en una ofensiva, Roger aguardó la llegada de Marc Tolrà que, de primeras, chutó a puerta encontrándose con Juanjo.

En el minuto 33, Rivillos lideró una acción en ataque de los locales y, desde larga distancia, chutó con potencia el cuero, que desvió un jugador de la zaga visitante, y Juanjo estiró el pie para negarle el gol a los locales. ElPozo Murcia Costa Cálida acarició el empate con un tiro de Felipe Valerio que salió repelido por el poste. En la siguiente jugada, Rubi Lemos retó a Juanjo en el uno contra uno pero su disparo se fue excesivamente desviado. A falta de cinco minutos para el final, el conjunto rojillo salió con el juego de cinco y en una pérdida de balón Rivillos chutó a puerta pero Gadeia salvó con la cabeza. En el último minuto, Rafa Santos remató dentro del área tras una jugada de elaboración de los murcianos pero Raúl Jiménez atrapó el esférico. A falta de unos segundos para